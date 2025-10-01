Quejas de hinchas del Athletic por las dificultades para acceder al estadio: «Estábamos como sardinas en lata»

Quejas entre los hinchas del Athletic por las dificultades para acceder a sus localidades en la tribuna norte del Signa Iduna Park. Los 3.800 ... aficionados rojiblancos estaban colocados en dos zonas. Unos abajo, de pie, y otros en el segundo anfiteatro sentados.

El acceso ha sido más tedioso de lo que deseaban los rojiblancos, ansiosos por entrar para disfrutar del ambiente. «Apenas hay cuatro puertas pequeñas para que entremos casi 4.000 personas y las han abierto tarde», se ha quejado uno de ellos. Además, muchos situados en la zona de arriba han entrado por la parte baja en lugar de por la superior. «Ha sido muy lento todo el proceso», lamentaba Aitor, otro athleticzale. «Estábamos como sardinas en lata», apunta un tercero.

Fernando Redondo, el León Belga, se vio obligado a hacer dos veces la cola porque cuando intentó acceder le impidieron hacerlo con su careta del rey de la selva que la caracteriza. Además, hay hinchas del Athletic que dicen haber detectado algunas entradas duplicadas. En la zona superior, en la de los hinchas sentados, los responsables de seguridad han sacado de la grada al poco de empezar a un par de aficionados.