El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza

Quejas de hinchas del Athletic por las dificultades para acceder al estadio: «Estábamos como sardinas en lata»

Los rojiblancos lamentan que entrar ha sido muy lento y que se han detectado algunas entradas duplicadas

Javier Ortiz de Lazcano
Juanma Mallo

Javier Ortiz de Lazcano y Juanma Mallo

Enviado especiales. Dortmund

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:26

Quejas entre los hinchas del Athletic por las dificultades para acceder a sus localidades en la tribuna norte del Signa Iduna Park. Los 3.800 ... aficionados rojiblancos estaban colocados en dos zonas. Unos abajo, de pie, y otros en el segundo anfiteatro sentados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  10. 10 Cuatro superalimentos que te llenan de proteínas, vitaminas, minerales y antiinflamatorios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Quejas de hinchas del Athletic por las dificultades para acceder al estadio: «Estábamos como sardinas en lata»

Quejas de hinchas del Athletic por las dificultades para acceder al estadio: «Estábamos como sardinas en lata»