El nuevo cántico dedicado a Mikel Jauregizar con una versión de una conocida serie de los 80 La afición ha entonado este tema en la previa en Dortmund

G. C. Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

Hay nuevo tema para el cancionero de la afición rojiblanca en sus viajes. Y el protagonista es Mikel Jauregizar, con una versión adaptada del conocido tema de la serie de Oliver y Benji. Lo han entonado unos jóvenes athleticzales en la previa y el vídeo lo ha compartido el propio club a través de sus redes sociales.

«Jauregizar, el mago del balón. Bermeotarra, Athletic su pasión. Capibara, hay que marcar otro goool», canta y salta una decena de aficionados. Lo entonan con el ritmo de la sintonía principal de la serie infantil japonesa de 'Campeones', que marcó a una generación con las aventurar de Oliver Atom para tratar de ser futbolista profesional.

En la previa del encuentro reina el buen ambiente entre aficiones. La hinchada rojiblanca se ha dirigido al Iduna Park en una kalejira multitudinaria tras una jornada cantando y bebiendo en Alten Markt, el punto de encuentro para los athleticzales.