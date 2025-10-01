El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza

El nuevo cántico dedicado a Mikel Jauregizar con una versión de una conocida serie de los 80

La afición ha entonado este tema en la previa en Dortmund

G. C.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:44

Hay nuevo tema para el cancionero de la afición rojiblanca en sus viajes. Y el protagonista es Mikel Jauregizar, con una versión adaptada del conocido tema de la serie de Oliver y Benji. Lo han entonado unos jóvenes athleticzales en la previa y el vídeo lo ha compartido el propio club a través de sus redes sociales.

«Jauregizar, el mago del balón. Bermeotarra, Athletic su pasión. Capibara, hay que marcar otro goool», canta y salta una decena de aficionados. Lo entonan con el ritmo de la sintonía principal de la serie infantil japonesa de 'Campeones', que marcó a una generación con las aventurar de Oliver Atom para tratar de ser futbolista profesional.

En la previa del encuentro reina el buen ambiente entre aficiones. La hinchada rojiblanca se ha dirigido al Iduna Park en una kalejira multitudinaria tras una jornada cantando y bebiendo en Alten Markt, el punto de encuentro para los athleticzales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que «muchos de los que usan armas blancas en Euskadi son extranjeros sin arraigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El nuevo cántico dedicado a Mikel Jauregizar con una versión de una conocida serie de los 80

El nuevo cántico dedicado a Mikel Jauregizar con una versión de una conocida serie de los 80