Ranieri desvela qué le entregó a Valverde al acabar el partido

Javier Ortiz de Lazcano Jueves, 13 de marzo 2025, 21:24

Muy deportivo, Claudio Ranieri reconoció este jueves los méritos del Athletic y no se agarró a la expulsión de su central para justificar el mayor disgusto que ha sufrido tras su llegada en noviembre a la Roma. «Hummels ha tenido mala suerte. Ha estado un poco lento. Tenía que haber jugado hacia la izquierda y no hacia la derecha. Uno no espera un fallo de esos en un jugador de su experiencia», indicó.

No puso reproches a la roja. «Es una expulsión clara. Era un jugador de ellos contra dos de los nuestros. No puedo decir nada del árbitro», indicó.

Ranieri y Valverde se conocen desde hace años. A sus 73 años el italiano regresó de su retiró para hacerse con el banquillo del equipo de su corazón. En la ida lanzó elogios a Valverde. Hoy al acabar el partido ha ido a felicitarle y le ha en entregado algo, que le quiso meter en el bolsillo interior de su chaqueta.

¿Qué era?, se le ha preguntado en la sala de Prensa. «Mi tarjeta de visita. Yo tengo su número, pero él no el mío». Antes había indicado que ha perdido el contacto del entrenador rojiblanco. «Había perdido su número de teléfono. Necesito hablar con él porque conoce a muchos jugadores españoles y podrían serme útiles», dijo.

«Tenemos muy buena relación y en la ida hablamos de que un día hablaríamos de fútbol, pero él ha perdido y no era el momento para hacerlo. Me ha dado la tarjeta y ya estaremos otro día», indicó Valverde.