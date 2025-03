Graves disturbios en el centro de Bilbao: cargas de la Ertzaintza, contenedores quemados...

Juanma Mallo Viernes, 14 de marzo 2025, 07:32 | Actualizado 07:38h. Comenta Compartir

Lo que debería haber sido una celebración por todo lo alto por la clasificación del Athletic para los cuartos de final de la Europa League acabó convertido este jueves en una batalla campal en los aledaños de San Mamés. Al parecer, radicales del Athletic aguardaban en la explanada del estadio la salida de los aficionados de la Roma, que permanecieron dentro del estadio casi hora y media para evitar problemas. Fue entonces cuando la Ertzaintza intentó disuadir a los ultras rojiblancos y comenzaron los enfrentamientos. Cargas, carreras, contenedores cruzados, otros calcinados, terrazas de bar destrozadas... Un triste final para una noche feliz en lo deportivo.

Además, cuando salieron los hinchas de la Roma, también se produjeron carreras en algunas zonas de la villa bilbaína. Por ejemplo, cerca de Moyua, donde los radicales del Athletic esperaban a los romanos. Así lo contó a EL CORREO una vecina. «He salido del trabajo en Gran Vía y han pasado varios coches de la Ertzaintza. Al llegar a Moyua he comenzado a oír gritos y a la altura de Ercilla venían un grupo de chicos corriendo con camisetas del Athletic. He mirado y al fondo de la calle habría unos treinta o más ultras, todos de negro y gritando. He corrido para la estación del metro sin mirar atrás. Todos los que hemos entrado al metro íbamos muy asustados», relató una afectada a este periódico.

De esta forma, los radicales del Athletic en lugar de celebrar una victoria lograda en el campo por todo lo alto, se empeñaron en deslucir el trabajo realizado por Ernesto Valverde y su plantilla en el terreno de juego. En lugar de la clasificación para cuartos de final de la Europa League, o hablar de los posibles viajes a Glasgow, las conversaciones giran en torno a los destrozos que se produjeron en las calles aledañas a San Mamés: Doctor Areilza, Licenciado Pozas, José María Escuza... Todo mientras los aficionados de la Roma esperaban en el interior de La Catedral.

Las imágenes de los disturbios tras el partido

Contenedores cruzados en Sabino Arana

Lanzan botellas contra la Ertzaintza en las cercanías de San Mamés

Bengalas e incidentes en la calle Doctor Areilza

Carreras y lanzamiento de objetos en Pozas

Así fue la salida de la afición de la Roma de San Mamés

Cargas y botellazos en Pozas

Queman un contenedor en Pozas

Cargas de la Ertzaintza y cruce y quema de contenedores