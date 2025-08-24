Los números que deja esta Aste Nagusia: 160 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024

Termina la Semana Grande y es momento de hacer balance. En torno a un millón y medio de personas han disfrutado de las fiestas, según ... la primera estimación hecha pública este domingo por el alcalde, Juan Mari Aburto. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado. «Ha sido mundial, hemos tenido una Aste Nagusia estupenda», se ha congratulado el regidor.

Aburto ha comparecido en una rueda de prensa con motivo de la entrega de premios del concurso pirotécnico (la compañía Caffero, de Países Bajos, se ha proclamado vencedora). El alcalde ha alabado a Policía municipal y Ertzaintza, que han «brillado por su labor preventiva». Ha habido menos delitos que en anteriores ediciones de las fiestas (aún no se ha publicado la cifra exacta, pero la estimación es que han caído un 7%) y, al mismo tiempo, ha habido más detenciones.

En total han sido algo más de 160 los «ladrones, sinvergüenzas y agresores» arrestados, frente a los 156 del año pasado. «El respeto, en general, ha sido fundamental para que podamos decir que no hemos tenido gravísimas agresiones machistas, racistas u homófobas», ha ensalzado el alcalde. «Todas aquellas denuncias por agresiones han terminado con la detención del agresor», ha señalado, tras mandar un «abrazo» a los agentes públicos agredidos. Varios policías y sanitarios han sufrido ataques durante las noches mientras realizaban su trabajo.

La Policía también ha decomisado 200 kilos de comida para su venta ilegal. Es más del doble que el año pasado. En esta edición, los agentes han realizado registros a la entrada del recinto festivo para tratar de evitar que se instalasen los puestos ambulantes, aunque no se ha logrado atajar el fenómeno del todo y cada noche se podían ver colas para consumir estos alimentos sin control sanitario.

En todo caso, el regidor ha presentado lo que considera un «buen» balance. «En nueve días reunimos cultura, ocio, música, fiesta, diversión y alegría», ha celebrado Aburto. Una Semana Grande «respetuosa y divertida» que ha congregado a una grandes multitudes en los diferentes actos y espectáculos: teatro de barrio, concursos gastronómicos, pasacalles, Txikigune, conciertos... Es cierto que la cifra de asistencia ha sido menor que otros años, pero lo que el Ayuntamiento persigue no es tanto crecer más, sino que las fiestas sean «respetuosas». A fin de cuentas, Aste Nagusia es el evento más multitudinario de cada año.

En términos de seguridad ciudadana, el ámbito que más preocupa a los bilbaínos, ha sido, por tanto, satisfactorio para el Consistorio. No ha resultado así, en cambio, en otros aspectos que han empañado las fiestas. Sobre todo el fiasco de la primera noche, cuando los conciertos de Abandoibarra tuvieron que ser suspendidos porque la empresa encargada del montaje no tuvo preparado el escenario a tiempo.

«Compungidos»

El Ayuntamiento ha iniciado un proceso sancionador contra la compañía del que por el momento se desconocen más detalles. Preguntado por esta cuestión, Aburto ha emplazado a esperar a que termine el procedimiento judicial «con todas las garantías». Imponer las sanciones previstas «no es una cuestión de voluntad política», ha dicho.

Otro de los fallos se produjo en la noche del viernes con los fuegos artificiales. Se quemó un cable del ordenador que maneja el dispositivo de disparo porque le cayó encima material ardiendo. El incidente obligó a suspender el espectáculo durante unos quince minutos, lo que provocó las quejas del público. Los miembros de la compañía pirotécnica italiana Di Matteo Fireworks estaban «bastante compungidos» por lo sucedido, ha revelado la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun. Y, aunque terminó «con una traca maravillosa», «quisiéramos darles otra oportunidad», ha señalado.

En cuanto a la limpieza —«otra de nuestras señas de identidad», ha afirmado Aburto—, el reto «sigue siendo ensuciar menos, no limpiar más». No obstante, «Bilbao ha amanecido limpia todos los días, con olor a limón» y, además, ha habido «menos basura y más reciclaje». En este punto, el alcalde ha agradecido de forma especial la labor de los servicios de limpieza y jardinería.