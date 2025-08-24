El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los números que deja esta Aste Nagusia: 160 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024

Aburto aplaude la labor policial «preventiva», que ha permitido cerrar la semana con menos delitos y más detenidos que el año pasado

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:52

Termina la Semana Grande y es momento de hacer balance. En torno a un millón y medio de personas han disfrutado de las fiestas, según ... la primera estimación hecha pública este domingo por el alcalde, Juan Mari Aburto. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado. «Ha sido mundial, hemos tenido una Aste Nagusia estupenda», se ha congratulado el regidor.

