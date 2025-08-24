La comida requisada a los vendedores ambulantes de Aste Nagusia supera los 200 kilos La Policía Municipal de Bilbao ha concentrado este año sus esfuerzos en impedir el acceso de los sospechosos al recinto festivo

L. Pérez Domingo, 24 de agosto 2025, 10:47 | Actualizado 10:55h.

La Policía Local de Bilbao requisó ayer por la noche 22 kilos de comida sin control sanitario que iba a ser puesta a la venta en diferentes puntos del recinto festivo. En lo que va de fiestas, los agentes han logrado decomisar 202 kilos, más del doble que en la pasada Aste Nagusia. Entonces se incautaron «un total de 95 kilos de productos», han recordado fuentes municipales.

Desde el primer día de fiestas los agentes han extremado el control en el recinto festivo. A través de un cordón policial en la plaza Erkoreka y el puente de El Arenal intentan evitar que los vendedores accedan a la zona festiva. Esta forma de actuar está resultando más eficaz que levantar los puestos una vez instalados en El Arenal.

A lo largo de esta semana han requisado grandes cantidades de comida y bebida, pero también otros utensilios para cocinar como barbacoas, braseros o bombonas de gas. De hecho, según adelantó este viernes el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, «tan solo durante el miércoles y el jueves se decomisaron más de 100 kilos de comida sin control sanitario».

Aburto ha reiterado en los últimos días la importancia de actuar contra la venta ambulante y los productos perecederos que carecen de «seguridad y trazabilidad alimentaria». «Es relevante», ha insistido mientras ha apelado a la «responsabilidad de la ciudadanía» para que, dentro del recinto festivo, se consuma alimentos en las «txosnas, que sí pasan inspecciones sanitarias y tienen todas las garantías».