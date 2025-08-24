El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La comida requisada a los vendedores ambulantes de Aste Nagusia supera los 200 kilos

La Policía Municipal de Bilbao ha concentrado este año sus esfuerzos en impedir el acceso de los sospechosos al recinto festivo

L. Pérez

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:47

La Policía Local de Bilbao requisó ayer por la noche 22 kilos de comida sin control sanitario que iba a ser puesta a la venta en diferentes puntos del recinto festivo. En lo que va de fiestas, los agentes han logrado decomisar 202 kilos, más del doble que en la pasada Aste Nagusia. Entonces se incautaron «un total de 95 kilos de productos», han recordado fuentes municipales.

Desde el primer día de fiestas los agentes han extremado el control en el recinto festivo. A través de un cordón policial en la plaza Erkoreka y el puente de El Arenal intentan evitar que los vendedores accedan a la zona festiva. Esta forma de actuar está resultando más eficaz que levantar los puestos una vez instalados en El Arenal.

A lo largo de esta semana han requisado grandes cantidades de comida y bebida, pero también otros utensilios para cocinar como barbacoas, braseros o bombonas de gas. De hecho, según adelantó este viernes el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, «tan solo durante el miércoles y el jueves se decomisaron más de 100 kilos de comida sin control sanitario».

Aburto ha reiterado en los últimos días la importancia de actuar contra la venta ambulante y los productos perecederos que carecen de «seguridad y trazabilidad alimentaria». «Es relevante», ha insistido mientras ha apelado a la «responsabilidad de la ciudadanía» para que, dentro del recinto festivo, se consuma alimentos en las «txosnas, que sí pasan inspecciones sanitarias y tienen todas las garantías».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Dos jóvenes heridos por arma blanca tras una pelea en Sestao
  4. 4

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  5. 5 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota
  6. 6

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  7. 7 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  8. 8 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  9. 9

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  10. 10

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La comida requisada a los vendedores ambulantes de Aste Nagusia supera los 200 kilos

La comida requisada a los vendedores ambulantes de Aste Nagusia supera los 200 kilos