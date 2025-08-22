El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
El público durante el parón de los fuegos.
El público durante el parón de los fuegos. Hizkuntze Zarandona

Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes

Al parecer, uno de los dispositivos con el que se programan los lanzamientos ha cogido fuego

G. C.

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:54

Contratiempo con los fuegos artificiales de este viernes. Un fallo informático ha obligado a interrumpir el show pirotécnico a las 22.40 horas, unos diez minutos después de que comenzase el espectáculo. Quince minutos después, a las 22.55 horas, se han reanudado. Al parecer, uno de los dispositivos con el que programan los lanzamientos se ha estropeado.

De golpe, se había interrumpido el juego de luces en el cielo de la capital vizcaína. Este viernes es el turno de la pirotecnia italiana Dimatteo Fireworks en el marco del XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. El problema ha generado cierta confusión entre los numerosos espectadores durante unos breves instantes. Los lanzamientos se retomaron con las luces de las calles encendidas. Gran taca final. El artillero quiso resarcirse.

