Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado Las artistas aseguran que, tras grabar el vídeo donde informaron de la cancelación del concierto, «miembros de la Corporación municipal no lo ven adecuado y nos insinúan que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras»

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador en el vídeo en el que anuncian la cancelación de sus conciertos de Aste Nagusia.

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador se quedaron a última hora del sábado sin poder ofrecer el concierto de Aste Nagusia a sus fans. Era el primer día de fiestas y un problema en el montaje en el escenario obligó a cancelar las tres actuaciones programadas por el Ayuntamiento. Desde el propio Consistorio bilbaíno achacaron el imprevisto a la empresa de montaje y afirmaron que se trataba de problemas «ajenos a la organización». Sin embargo, las tres artistas señalan de forma contundente a los responsables municipales.

Las tres han emitido un extenso comunicado donde explican detalladamente lo sucedido el pasado sábado y hablan del «ninguneo» sufrido por el Ayuntamiento antes y después de los conciertos que debían abrir la Aste Nagusia musical.

Empiezan denunciando que el primer cartel de conciertos anunciados solo lleva el nombre de Kai Nakai y se olvida a Olatz Salvador y a Maren. Las afectadas afirman que se ponen en contacto con el Consistorio «para que se subsane el error y ante la falta de respuesta», ellas mismas deciden anunciar su presencia en el concierto a través de sus redes sociales. «Solo entonces el Ayuntamiento emite una breve nota informando de su participación, el 4 de agosto. A día de hoy sigue sin actualizarlo en su web municipal», informan.

El 15 de agosto, un día antes de la celebración del concierto y a escasas 24 horas de cantar en Abandoibarra, las artistas aseguran que reciben un correo electrónico donde se les da parte de los problemas técnicos con el escenario por lo que se retrasan las pruebas de sonido. Al día siguiente, ya sábado 16, el escenario sigue en el mismo estado y a las tres de la tarde el Ayuntamiento les informa que «el escenario ya no es una opción» y que se busca «una alternativa». Esa segunda opción era un camión.

Los equipos de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador estaban citadas con el equipo municipal a las 18.30 horas, según recalcan en el comunicado. Media hora después, estos últimos les confirman que «el escenario no cumple la normativa de seguridad» y que «es imposible conseguir un camión como alternativa». Pero la sorpresa llega cuando los mismos responsables municipales les trasladan que deben ser ellas las que tomen la decisión de cancelar. «Nos dicen que es imposible conseguir un camión como alternativa (...) pero que el concierto sigue adelante y en todo caso es nuestra decisión cancelar».

Las tres jóvenes afirman sentirse «perplejas» y exigen «responsabilidad» al Ayuntamiento de Bilbao como «organizador» del evento, pero lamentan en que el mensaje vuelve a ser el mismo: «Nos insisten en que la decisión de cancelar debe ser nuestra». Es en ese momento cuando las tres protagonistas deciden grabar el vídeo que después publicaron en sus redes sociales y donde informan a sus seguidores de la suspensión del concierto. Antes, los tres equipos dieron parte a la Ertzaintza y a los bomberos «para que levanten un atestado del estado del escenario y la no-idoneidad del mismo».

Durante la grabación del anuncio de la cancelación se produce otro encontronazo que indigna a las artistas: «Pedimos poder hacer un comunicado para el público y nos lo autorizan sin nombrar al Ayuntamiento, ya que este hará un comunicado oficial. Grabamos el video y varios miembros de la Corporación municipal, nerviosos, nos insinúan que no lo ven adecuado y que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras». Las artistas consideran que «estas acciones nos parecen muy graves teniendo en cuenta que estamos hablando de estamentos públicos».

Son las 21.30 horas y los seguidores comienzan a enterarse de que no habrá música en Abandoibarra durante la primera noche de Aste Nagusia. A pesar de ello, «a las 0.30 de la madrugada se publica en la web del Ayuntamiento la crónica del concierto en que 'miles de personas han bailado'», denuncian las artistas, que no dan «crédito» a lo que está pasando. Dicha crónica se mantiene en la página web hasta las seis de la tarde del domingo, aseguran.

«Las tres artistas nos sentimos ninguneadas, tristes y enfadadas por el trato recibido. A día de hoy seguimos sin recibir ninguna disculpa ni información por parte del Ayuntamiento por el escenario no montado y el concierto no celebrado, por el mal trato y la mala gestión del día 16 de agosto, por la crónica del concierto no celebrado, por los conciertos mal anunciados y por la falta de interés en cómo nos sentimos», denuncian.

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador exigen que «se valore nuestro trabajo como el de cualquier otro» porque «la ilusión que teníamos y el trabajo previo a este concierto se ha visto empañada por una falta de previsión y responsabilidad que de ninguna manera se nos puede achacar a nosotras». Aseguran que este comunicado «puede tener consecuencias para nosotras», pero afirman sentirse «muy mal y sin recibir ningún tipo de disculpa» desde el pasado sábado. «Sentimos que es necesario explicar todo esto por nuestro bienestar y respeto al público, por cuidarnos entre todos como dice el lema de Aste Nagusia de este año, 'Errespetu nagusia'», concluyen.

Comunicado íntegro

«Ante los graves acontecimientos acaecidos el pasado 16 de agosto en torno a nuestro concierto en la Aste Nagusia de Bilbo y la falta de acción por parte del Ayuntamiento, hemos decidido no callarnos.

El 14 de julio en rueda de prensa se anuncian los conciertos de la Aste Nagusia. Por un error de comunicación del Ayuntamiento se anuncia a Kai Nakai y se olvida a Olatz Salvador y a Maren.

Ante la insistencia de nuestras oficinas para que se subsane el error y la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, el 29 de julio Olatz Salvador y Maren anuncian el concierto en sus redes sociales. Solo entonces el Ayuntamiento emite una breve nota informando de su participación, el 4 de agosto. A día de hoy sigue sin actualizarlo en su web municipal.

El 15 de agosto por la tarde recibimos un mail en el que nos comunican que hay problemas con el montaje del escenario y que por ello se retrasarán las pruebas de sonido y que trabajarán en su montaje durante la noche. El 16 de agosto el escenario sigue en el mismo estado que la noche anterior y a las 15.00 nos dicen que 'el escenario ya no es una opción' y que están buscando otra alternativa, como un camión. Nos citan en Abandoibarra a las 18.30 con todo nuestro equipo.

A las 19.00 nos dicen que el escenario no cumple la normativa de seguridad. Sorprendidas, les decimos que de qué manera se puede aprobar la idoneidad de un escenario que sigue sin estar montado. También nos dicen que es imposible conseguir un camión como alternativa. A pesar de ello nos comunican que el concierto sigue adelante y que en todo caso es nuestra decisión cancelar.

Perplejas ante este panorama, les exigimos responsabilidad ya que ellos son los organizadores y los que deberían dar la cara y en todo caso cancelar cuanto antes para evitar molestias al público. Nos insisten en que la decisión de cancelar debe ser nuestra.

En este punto, les decimos que vamos a llamar a la Ertzaintza y a bomberos para que levanten un atestado del estado del escenario y la no-idoneidad del mismo. A los cinco minutos de decirles esto, aparece el encargado de producción y nos dice que por problemas laborales de la empresa de montaje el escenario no está listo y que cancelarán el concierto. No apareció nadie del Ayuntamiento para hablar con nosotras. Añade que esta empresa ha protagonizado problemas similares en distintas fiestas, como Portugalete, Algorta, Jazzaldi de Donostia...

Nosotras les decimos que el Ayuntamiento nos debe dar explicaciones y que en todo caso ellos tendrán que subsanar los problemas con la empresa, pero que eso no es de nuestra incumbencia.

Pedimos poder hacer un comunicado para el público y nos lo autorizan sin nombrar al Ayuntamiento, ya que este hará un comunicado oficial. Grabamos el video y varios miembros de la Corporación municipal, nerviosos, nos insinúan que no lo ven adecuado y que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras. Todas estas acciones nos parecen muy graves teniendo en cuenta que estamos hablando de estamentos públicos.

Finalmente decidimos publicar el vídeo porque aún no se había comunicado al público la cancelación y creíamos que era de extremada urgencia dado que ya eran las 21.30. A las 0.30 de la madrugada se publica en la web del Ayuntamiento la crónica del concierto en que 'miles de personas han bailado'. No damos crédito. La crónica se mantiene en la web del Ayuntamiento hasta las 18.00 del día 17, momento en que se elimina y se añade una nota aludiendo a motivos técnicos para la publicación de la misma.

Las tres artistas nos sentimos ninguneadas, tristes y enfadadas por el trato recibido. A día de hoy seguimos sin recibir ninguna disculpa ni información por parte del Ayuntamiento:

-por el escenario no montado y el concierto no celebrado.

-por el mal trato y la mala gestión del día 16 de agosto.

-por la crónica del concierto no celebrado.

-por los conciertos mal anunciados.

-por la falta de interés en cómo nos sentimos.

Exigimos que se valore nuestro trabajo como el de cualquier otro. La ilusión que teníamos y el trabajo previo a este concierto se ha visto empañada por una falta de previsión y responsabilidad que de ninguna manera se nos puede achacar a nosotras.

Sabemos que, por desgracia, publicar estas palabras pueden tener consecuencias para nosotras pero llevamos tres días sintiéndonos muy mal y sin recibir ningún tipo de disculpa.

Sentimos que es necesario explicar todo esto por nuestro bienestar y respeto al público, por cuidarnos entre todos como dice el lema de Aste Nagusia de este año, 'Errespetu nagusia'».

Firmado: Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren.