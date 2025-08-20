El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze

Rozalén, que actúa hoy en Bilbao, sale en defensa de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador

La artista albaceteña apoya el comunicado de sus compañeras de profesión donde señalan al Ayuntamiento de Bilbao y dicen sentirse «ninguneadas»

Alain Mateos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:17

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador emitieron anoche un comunicado conjunto en el que relataban los hechos que las llevaron a cancelar su concierto el pasado sábado en Abandoibarra. En la nota, difundida a través de sus redes sociales, señalaban al Ayuntamiento de Bilbao y afirmaban sentirse «ninguneadas» por el trato recibido por el Consistorio antes y después de anunciarse su participación en Aste Nagusia.

Una de las primeras artistas en reaccionar a esta polémica ha sido Rozalén. La albaceteña, que actúa esta noche en el Parque Europa dentro del cartel de Aste Nagusia, ha salido en defensa de sus compañeras de profesión. «Creo que es normal no callarse en una situación así… Gracias. Estamos con vosotras», ha escrito en la red social de Maren, junto al comunicado publicado por la artista. Una de las afectadas, Olatz Salvador, ya le ha agradecido públicamente su apoyo.

Rozalén actuará esta noche por segunda vez en Aste Nagusia, aunque lo hará en el Parque Europa en vez de en Abandoibarra, donde cantó hace seis años. El show comenzará a medianoche y la albaceteña está muy emocionada, tal y como ha mostrado en la entrevista concedida a El CORREO: «Cada vez paso más tiempo aquí. Me siento querida y cuidada».

