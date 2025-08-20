«Nunca he dejado de querer a nadie»

La artista albaceteña actúa hoy en el Parque Europa y tiene todos los boletos para ser la estrella musical de las fiestas.

- María de ... los Ángeles del Carmelo Rozalén. Tiene un nombre interminable.

- Y olvida el Ortuño, mi segundo apellido.

- La esperan con los brazos abiertos.

- Va a ser nuestra segunda vez en Aste Nagusia, pero en esta ocasión en una plaza más grande.

- ¿Cómo se le queda el cuerpo?

- Desde hace mucho tiempo hay hasta gente que dice que soy de Bilbao. Ja, ja. Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa. Cada vez paso más tiempo aquí. Me siento querida y cuidada.

- Ganó en 2021 el Premio Nacional de las Músicas Actuales y el pasado junio el de la Academia de la Música de España. ¿No deja ni las migajas a los demás?

- Ja, ja. ¡Qué lástima! No siento que sea la artista de moda. Quedó claro que me tengo que mirar la autoestima y que me ha sentado muy bien este cariño. Desde entonces me miro de otra manera. Pienso que tengo talento y soy trabajadora. Cualquier momento puede ser mi momento.

- Criada en Letur, se acercó inmediatamente al pueblo albaceteño tras conocer la catástrofe de la dana. ¿Lo necesitaba?

- Es normal. Lo que estoy haciendo con mi pueblo es lo que haría cualquier persona que ama y se preocupa por su tierra. No es para aplaudir. Es lo que me toca.

- ¿Le avergüenza el comportamiento de algunos políticos?

- Es normal la rabia, la impotencia y que a tanta gente le salga fuego por la boca.

- Me comenta una amiga indie que actúa en todos los festivales de música.

- Pues ni este año ni el anterior hemos estado en muchos festivales. Tengo la suerte de que nos contratan mucho, pero este año más en fiestas.

- ¿Quizá tenga el don de la ubicuidad?

- Pues no lo sé. Ja, ja

- ¿Tiene adicción al trabajo?

- Quizás sí. Trabajo mucho y dedico menos tiempo al descanso y al autocuidado. Pero muy pronto me llegará el descanso de la guerrera.

- Se desnuda sin pudor en sus canciones y en el escenario.

- ¡Soy cantautora y, como todos los cantautores, vamos cantando nuestra vida! No solo nuestra vida, sino lo que observamos, porque no todo lo que canto es autobiográfico. Me guardo, por supuesto, secretos. Comparto muchas cosas que tienen que ver con la fragilidad porque todos vivimos cosas muy parecidas.

- A su padre, al que dedicó el tema 'Todo lo que amaste'. ¿cómo le definiría?

- No era de este planeta. Yo sé que todos hablamos así de nuestros padres, de los padres buenos, pero tuvo una vida bastante compleja, muy diferente. Fue sacerdote y me hablaba de la Teología de la Liberación.

- Interesante.

- Era un sacerdote progresista en los pueblos pequeños de la España de los 60 y 70. Se iba a la vendimia, organizaba obras de teatro con la gente joven... ¡Y era ultrasensible! A él le dolía el mundo y esa herencia de hipersensiblidad me viene de él. Así que tengo mucha suerte de haber tenido un padre como él. Es el que más decía 'te quiero'

- ¿Qué le pareció que su difunto padre colgara los hábitos de cura tras conocer a su madre?

- Hombre, me pareció muy bien porque de lo contrario no existiría. Aunque no esté, voy descubriendo que lo pasó muy mal. Era sacerdote vocacional. Luchó mucho por el celibato opcional porque, intuyo, él amaba mucho, se enamoraba facilmente. Pero a la vez era un supersacedote y creía en un Dios espectacular. Ojalá hubiera sido padre sin secularizarse.

Canción de amor a la expareja

- Y a su abuela, 'Ceniza'. ¿Por qué queremos tanto a los abuelos?

- Todo el mundo dice que los abuelos deberían ser eternos. Mi abuela tenía el don de la oratoria. Nos reunía en torno al fuego y podíamos escuchar durante cinco horas seguidas cosas de su vida. La vi morir. Una suerte de estar en ese paso a otra dimensión.

- ¿Le han nombrado ya hija predilecta Letur por ponerlo en el mapa con el festival Leturalma?

- No hace falta. Soy una más, soy 'la mariangeles'. Quiero que me sigan tratando como a una paisana.

- ¿Dedicar una canción a su expareja es el mejor reconocimiento de amor?

- Me ha encantado poder escribir una canción de amor a una expareja. Me parece muy hermoso. Es lógico que algunas relaciones cambien. Es tan bonito poder decir 'gracias por lo que hemos vivido juntos y te querré de otra forma'. Ojalá todas las canciones de rupturas fuesen así.

- ¿El amor no se rompe, se transforma?

- Con muchas de las personas que han pasado por mi vida no se ha roto nada. Hay mucho amor de por medio aún.

- ¿No se deja de querer a las personas?

- Jamás me había hecho yo esta pregunta, nunca he dejado de querer a nadie, ni a los que me han hecho mucho daño. El odio une muchísimo a la gente, por eso es una putada odiar.

- ¿Se considera frágil?

- He tenido en mi vida muchos momentos depresivos, también eufóricos. Hay veces que no me siento con fuerzas hasta ni para opinar, pero no me veo frágil.

- ¿Considera los abrazos un superpoder?

- Está demostrado científicamente. La teoría del apego, el nivel de hormonas que activa un abrazo... Tienen un poder que no valoramos.