Comunicado íntegro de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador contra el Ayuntamiento de Bilbao Las artistas dicen sentirse «ninguneadas» por el Consistorio y denuncian amenazas por parte de «miembros de la Corporación municipal»: «No ven adecuado el vídeo y nos insinúan que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras»

E.C. Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:35 | Actualizado 08:48h.

«Ante los graves acontecimientos acaecidos el pasado 16 de agosto en torno a nuestro concierto en la Aste Nagusia de Bilbo y la falta de acción por parte del Ayuntamiento, hemos decidido no callarnos.

El 14 de julio en rueda de prensa se anuncian los conciertos de la Aste Nagusia. Por un error de comunicación del Ayuntamiento se anuncia a Kai Nakai y se olvida a Olatz Salvador y a Maren.

Ante la insistencia de nuestras oficinas para que se subsane el error y la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, el 29 de julio Olatz Salvador y Maren anuncian el concierto en sus redes sociales. Solo entonces el Ayuntamiento emite una breve nota informando de su participación, el 4 de agosto. A día de hoy sigue sin actualizarlo en su web municipal.

El 15 de agosto por la tarde recibimos un mail en el que nos comunican que hay problemas con el montaje del escenario y que por ello se retrasarán las pruebas de sonido y que trabajarán en su montaje durante la noche. El 16 de agosto el escenario sigue en el mismo estado que la noche anterior y a las 15.00 nos dicen que 'el escenario ya no es una opción' y que están buscando otra alternativa, como un camión. Nos citan en Abandoibarra a las 18.30 con todo nuestro equipo.

A las 19.00 nos dicen que el escenario no cumple la normativa de seguridad. Sorprendidas, les decimos que de qué manera se puede aprobar la idoneidad de un escenario que sigue sin estar montado. También nos dicen que es imposible conseguir un camión como alternativa. A pesar de ello nos comunican que el concierto sigue adelante y que en todo caso es nuestra decisión cancelar.

Perplejas ante este panorama, les exigimos responsabilidad ya que ellos son los organizadores y los que deberían dar la cara y en todo caso cancelar cuanto antes para evitar molestias al público. Nos insisten en que la decisión de cancelar debe ser nuestra.

En este punto, les decimos que vamos a llamar a la Ertzaintza y a bomberos para que levanten un atestado del estado del escenario y la no-idoneidad del mismo. A los cinco minutos de decirles esto, aparece el encargado de producción y nos dice que por problemas laborales de la empresa de montaje el escenario no está listo y que cancelarán el concierto. No apareció nadie del Ayuntamiento para hablar con nosotras. Añade que esta empresa ha protagonizado problemas similares en distintas fiestas, como Portugalete, Algorta, Jazzaldi de Donostia...

Nosotras les decimos que el Ayuntamiento nos debe dar explicaciones y que en todo caso ellos tendrán que subsanar los problemas con la empresa, pero que eso no es de nuestra incumbencia.

Pedimos poder hacer un comunicado para el público y nos lo autorizan sin nombrar al Ayuntamiento, ya que este hará un comunicado oficial. Grabamos el video y varios miembros de la Corporación municipal, nerviosos, nos insinúan que no lo ven adecuado y que si colaborábamos reconsiderarían incluirnos en programaciones futuras. Todas estas acciones nos parecen muy graves teniendo en cuenta que estamos hablando de estamentos públicos.

Finalmente decidimos publicar el vídeo porque aún no se había comunicado al público la cancelación y creíamos que era de extremada urgencia dado que ya eran las 21.30. A las 0.30 de la madrugada se publica en la web del Ayuntamiento la crónica del concierto en que 'miles de personas han bailado'. No damos crédito. La crónica se mantiene en la web del Ayuntamiento hasta las 18.00 del día 17, momento en que se elimina y se añade una nota aludiendo a motivos técnicos para la publicación de la misma.

Las tres artistas nos sentimos ninguneadas, tristes y enfadadas por el trato recibido. A día de hoy seguimos sin recibir ninguna disculpa ni información por parte del Ayuntamiento:

-por el escenario no montado y el concierto no celebrado.

-por el mal trato y la mala gestión del día 16 de agosto.

-por la crónica del concierto no celebrado.

-por los conciertos mal anunciados.

-por la falta de interés en cómo nos sentimos.

Exigimos que se valore nuestro trabajo como el de cualquier otro. La ilusión que teníamos y el trabajo previo a este concierto se ha visto empañada por una falta de previsión y responsabilidad que de ninguna manera se nos puede achacar a nosotras.

Sabemos que, por desgracia, publicar estas palabras pueden tener consecuencias para nosotras pero llevamos tres días sintiéndonos muy mal y sin recibir ningún tipo de disculpa.

Sentimos que es necesario explicar todo esto por nuestro bienestar y respeto al público, por cuidarnos entre todos como dice el lema de Aste Nagusia de este año, 'Errespetu nagusia'».

Firmado: Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren.

