Urgente Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze

El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

La noticia estuvo colgada en la web municipal hasta el domingo por la tarde

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

Las artistas Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador han arremetido contra el Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado tras la cancelación el pasado sábado de su concierto de Aste Nagusia. La primera actuación programada en el escenario de Abandoibarra tuvo que ser suspendida debido al retraso en el montaje por parte de la empresa adjudicataria, una firma que ya provocó problemas similares en las fiestas de Portugalete y a la que el Consistorio bilbaíno ha abierto expediente.

Noticias relacionadas

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento en un duro comunicado

Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento en un duro comunicado

Rozalén, que actúa hoy en Bilbao, sale en defensa de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador

Rozalén, que actúa hoy en Bilbao, sale en defensa de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador

Comunicado íntegro de las cantantes: «Nos sentimos ninguneadas»

Comunicado íntegro de las cantantes: «Nos sentimos ninguneadas»

Las cantantes vascas han relatado cómo vivieron los instantes previos a la confirmación de la suspensión de su concierto. Además de criticar el trato recibido por parte de los responsables del Consistorio, denunciando presiones del Ayuntamiento para mantenerse en silencio y no generar más polémica, han señalado que se han sentido «ninguneadas» en todo este desaguisado.

Entre muchas de las cosas que les han ofendido por parte de la Corporación municipal se encuentra también la publicación de la crónica del concierto en su página web. O más bien la 'no crónica' del mismo, ya que no llegó a celebrarse. Según han desvelado las artistas en el comunicado publicado en sus redes sociales, a las doce y media de la noche del domingo, en la mencionada página apareció una noticia con el siguiente titular: «Las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren ponen a bailar al público en el primer concierto de Abandoibarra de Aste Nagusia 2025».

Una crónica que resumía la actuación y que iba acompañada, además, de una fotografía del público, pero que en realidad fue cogida de archivo. Todo ello se mantuvo en la web municipal hasta las 18.00 horas del domingo, «momento en el que se elimina y se añade una nota aludiendo a motivos técnicos para la publicación de la misma. No damos crédito», han lamentado las cantantes vascas.

