El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa que monta el escenario de Abandoibarra tras la suspensión del primer concierto de Aste Nagusia

En la primera noche de Aste Nagusia no salió todo como debería. Quienes esperaban con ilusión los primeros conciertos de la Semana Grande, se quedaron ... con las ganas. Una serie de «problemas técnicos» con el montaje del escenario de Abandoibarra obligaron a suspender las actuaciones de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren. «La empresa de montaje tuvo complicaciones y a pesar de intentarlo por todos los medios, con la colaboración de muchos equipos, no pudo ser», confirma el Ayuntamiento a EL CORREO. En cuanto a las acciones jurídicas y de contratación que se puedan emprender contra la empresa encargada del montaje del escenario, las mismas fuentes apuntan que «se está valorando».

Varios de los espectadores que se marcharon a casa sin concierto, explican a este periódico que el viernes pasaron por la zona y, tanto el escenario como la txosna, estaban «a medio montar». Por lo que achacan lo sucedido a «una falta de previsión terrible».

Por su parte, los responsables municipales garantizan que esta noche sí habrá conciertos ya que, de no culminar con el montaje de la estructura que ya está instalada en la explanada del museo, «hay una propuesta alternativa con un escenario en un camión». Desde primera hora de este domingo, decenas de operarios trabajan para que todo esté listo lo antes posible. Si todo va según lo previsto, a las 23.30 horas actuarán los navarros Janus Lester y Dupla, el dúo de Agurain.

Con motivo del imprevisto de la noche del sábado, se desplazó hasta el lugar la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, quien agradeció a los empleados el «esfuerzo y trabajo» para tratar de salvar el concierto. A falta de comunicado oficial, las tres cantantes que finalmente no pudieron acturar, han explicado lo sucedido brevemente en sus redes sociales. «Íbamos a tocar aquí esta noche con mucha ilusión... hasta que nos hemos encontrado esto. Con mucha pena, no podemos hacerlo por motivos evidentes. Pronto habrá un comunicado oficial», se limitaban a decir.