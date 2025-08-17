El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Janus Lester y Dupla actuarán esta noche en Abandoibarra. Maika Salguero

El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa que monta el escenario de Abandoibarra tras la suspensión del primer concierto de Aste Nagusia

Los responsables municipales garantizan que habrá actuación esta noche después de que una serie de «problemas técnicos» con el montaje obligasen a cancelar los espectáculos de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren

Marina León

Marina León

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:56

En la primera noche de Aste Nagusia no salió todo como debería. Quienes esperaban con ilusión los primeros conciertos de la Semana Grande, se quedaron ... con las ganas. Una serie de «problemas técnicos» con el montaje del escenario de Abandoibarra obligaron a suspender las actuaciones de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren. «La empresa de montaje tuvo complicaciones y a pesar de intentarlo por todos los medios, con la colaboración de muchos equipos, no pudo ser», confirma el Ayuntamiento a EL CORREO. En cuanto a las acciones jurídicas y de contratación que se puedan emprender contra la empresa encargada del montaje del escenario, las mismas fuentes apuntan que «se está valorando».

