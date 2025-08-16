El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kai Nakai actúa este sábado en Abandoibarra.

Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado

Las actuaciones de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren no se llevarán a cabo «por motivos ajenos a la organización»

G. Cuesta | I. Fernández de Lucio

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:01

Abandoibarra deberá esperar más de lo esperado para que la música comience a sonar a la vera del Guggenheim. Según ha confirmado en exclusiva EL ... CORREO, «problemas técnicos en el montaje del escenario» han obligado a cancelar el triple concierto que iban a protagonizar Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren este sábado a partir de las once de la noche. Según señalan fuentes municipales, se trata de imprevistos «ajenos a la organización».

