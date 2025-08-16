Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado

Abandoibarra deberá esperar más de lo esperado para que la música comience a sonar a la vera del Guggenheim. Según ha confirmado en exclusiva EL ... CORREO, «problemas técnicos en el montaje del escenario» han obligado a cancelar el triple concierto que iban a protagonizar Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren este sábado a partir de las once de la noche. Según señalan fuentes municipales, se trata de imprevistos «ajenos a la organización».

Hasta última hora los técnicos han tratado de sacar el show adelante, algo que finalmente ha sido «imposible». Que no habría espectáculo definitivamente se confirmó minutos antes de las nueve de la noche, a poco más de dos horas del inicio previsto para las 23.30 horas. Hasta la explanada se desplazó en persona la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, quien agradeció a los empleados el «esfuerzo y trabajo» para tratar de salvar el concierto.

A falta de comunicado oficial, las tres cantantes han explicado lo sucedido brevemente en sus redes sociales. «Íbamos a tocar aquí esta noche con mucha ilusión... hasta que nos hemos encontrado esto. Con mucha pena, no podemos hacerlo por motivos evidentes. Pronto habrá un comunicado oficial», se limitaban a decir.

El concierto de este sábado junto al Guggenheim era el pistoletazo de salida a una extensa programación musical durante estos nueve días. De hecho, era la primera nota de una de las propuestas más euskaldun que se recuerda en Aste Nagusia. En principio, la ruta prevista se retomará este domingo con el show de Dupla y Janus Lester, que recientemente actuó en el escenario principal del Bilbao BBK Live, ofrecerán una propuesta potente y juvenil. En principio, ahí sí subirán los decibelios en el entorno de la ría.