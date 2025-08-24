Aste Nagusia cierra su última noche con 23 nuevas detenciones El Ayuntamiento destaca la «gran afluencia» de personas en la capital vizcaína superando incluso la jornada del Día Grande

La última jornada nocturna de Aste Nagusia fue incluso más multitudinaria que la anterior, la correspondiente al Día Grande de Bilbao. Desde el Ayuntamiento destacan la «gran afluencia» de personas que se concentraron ayer en la capital vizcaína y cifran en 23 las detenciones practicadas anoche por la Policía Local. Es una menos que en la jornada previa aunque en el recinto festivo sí se detuvo a más gente.

Según detallan fuentes municipales, 17 personas fueron arrestadas en el Arenal. Siete de ellas fueron acusadas de cometer hurtos, cuatro investigados por causar lesiones y otros tres por realizar tocamientos a mujeres. Además también se detuvo a una persona por tráfico de drogas, otra por reclamación judicial y una última por causar daños materiales.

Fuera del recinto festivo, los agentes de la Policía Local efectuaron seis detenciones más, la mitad acusados de cometer un delito de tráfico de drogas. También se arrestaron a dos personas por violencia doméstica y una tercera por violencia de género.

