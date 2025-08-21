Agreden a dos policías locales y un sanitario que velaban por la seguridad en las txosnas

Dos policías y un sanitario fueron atacados durante la madrugada de ayer, en la cuarta noche de la Aste Nagusia bilbaína, mientras trabajaban para garantizar ... la seguridad de los ciudadanos en el recinto festivo. La primera agresión se produjo sobre las dos de la madrugada en el puesto sanitario avanzado, instalado desde hace años en la calle Hurtado de Amézaga, en el túnel de la estación de Abando, donde se atiende a cualquiera que presente un problema de salud.

A esa hora acudió un individuo acompañado de varios amigos con una lesión en una mano provocada días antes. Los facultativos le examinaron la extremidad afectada y comprobaron que podía tratarse de una fractura en un dedo, por lo que, tal como indica el protocolo en estos casos, le derivaron al hospital de Basurto al que tenía que desplazarse por sus propios medios para que le realizaran una radiografía y le pautaran un tratamiento adecuado. La ambulancia de Sanir, la nueva empresa adjudicataria de Osakidetza, no puede abandonar el puesto de Abando para no dejar desatendida la zona de txosnas.

Según indican fuentes municipales, el joven, de unos 20 años y complexión fuerte, «no se mostró conforme» con lo que le aconsejaban los profesionales y «escupió a una sanitaria y golpeó a su compañero».

Según testigos del incidente, el individuo comenzó a gritar mostrando su enfado. Justo en ese momento, entraban en la base de la ambulancia un grupo de chicas que necesitaban atención médica y empezó a meterse con ellas. El facultativo salió en su defensa y terminó en el suelo, donde el joven con el dedo roto le empezó a pegar patadas por todo el cuerpo. En la refriega, el sanitario, además de golpes, también sufrió arañazos y se le rompió la parte superior del uniforme. Tuvo que acudir a una mutua y, posteriormente, con el parte de lesiones adjunto, presentó una denuncia por agresión en la comisaría del barrio de Miribilla.

Agentes de la Policía Municipal y la Ertzaintza, que cuentan con un punto fijo en las inmediaciones, en la calle Hurtado de Amézaga, en el tramo más próximo a la plaza Circular, observaron la escena desde la distancia y se acercaron al túnel de Abando. Los agentes identificaron al presunto agresor, que siguió gritando y pidió a sus amigos que grabaran el momento con los teléfonos móviles. Finalmente, fue detenido.

Menos de una hora después, a las 02.55 horas, se reproducía un nuevo episodio violento, esta vez contra la Policía local. Una unidad de los 'Iker', agentes que patrullan de paisano para pasar desapercibidos, fue requerida porque dos individuos estaban causando molestias en la calle Viuda de Epalza, junto a la zona de txosnas de El Arenal.

Los policías fueron a identificar a los alborotadores y uno de ellos le pegó un tortazo a un agente y el otro amenazó con una botella rota a su compañero. Ambos fueron reducidos y arrestados por un delito de atentado a agentes de la autoridad, según confirmaron desde el Ayuntamiento. Además, aunque no ha trascendido hasta ahora, la primera noche de fiestas, el pasado sábado, un individuo rompió la nariz a un policía local de paisano que acudía en apoyo de sus compañeros en el recinto festivo.

Baja la cifra de delitos

En los últimos días, el alcalde Juan Mari Aburto ha reiterado la petición de «respeto» hacia la Policía: «En un estado democrático es importante que esté legitimada para actuar. Si no reaccionamos a esa pérdida de autoridad, estamos poniendo en riesgo nuestro mantenimiento como sociedad». Aburto reconoce que los uniformados no acceden al recinto festivo, salvo casos graves, para evitar males mayores y «no generar un problema mayor al que intentamos evitar».

En esta misma línea se pronunció el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que amplió la pérdida del principio de autoridad al ámbito sanitario y de los conductores de autobús, en una entrevista en Radio Bilbao. «Hay mucha agresividad que deberíamos cuidar todos», lamentó.

Respecto a la agresión, los que también se pronunciaron fueron sindicatos policiales como Erne y Esan, que pidieron que «se pase de las palabras a los hechos». Además del «apoyo institucional» a los agentes, reclamaron que se les dote de medios. Erne, en concreto, recuerda que lleva tiempo solicitando «algo tan básico como unas espinilleras» para los agentes de la Unidad Canina, Inspección de Refuerzo Táctico (IRT), de la Policía Municipal de Bilbao. Creen que el Consistorio debería personarse como acusación particular en los juicios por agresiones a los agentes, una labor que suelen ejercer las propias centrales.

En el ecuador de la Aste Nagusia se han contabilizado 100 hurtos menos que el año anterior. «Es la tercera edición en la que bajan los delitos», se felicitó Zupiria. Lo que sube son los robos con fuerza en coches con matrículas extranjeras, porque «se supone que dentro llevan más bienes que un residente». Para evitarlo, el mejor consejo es que metan los vehículos al parking.