Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el recinto de txosnas de Aste Nagusia. Juan Lazkano

Otro detenido por agredir a varios sanitarios en Aste Nagusia en una noche con 11 arrestados

Se trata de la segunda noche consecutiva en la que se producen ataques a estos profesionales en el recinto de txosnas

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:48

El balance policial de la quinta noche festiva de Aste Nagusia ha dejado una nueva agresión a sanitarios en el recinto de txosnas. Según el ... parte oficial difundido por el Ayuntamiento de Bilbao, se han practicado un total de 11 detenciones, una de ellas por «agresión a varios sanitarios que estaban asistiendo a una persona».

