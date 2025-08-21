Otro detenido por agredir a varios sanitarios en Aste Nagusia en una noche con 11 arrestados

El balance policial de la quinta noche festiva de Aste Nagusia ha dejado una nueva agresión a sanitarios en el recinto de txosnas. Según el ... parte oficial difundido por el Ayuntamiento de Bilbao, se han practicado un total de 11 detenciones, una de ellas por «agresión a varios sanitarios que estaban asistiendo a una persona».

No se conocen más detalles sobre este ataque, pero se produce un día después de que un miembro de la ambulancia Sanir, que se ubica en el puesto de Abando, fuera pateado por un individuo, provocándole diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido en una mutua.

Además, se han registrado un total de 11 detenidos, una cifra muy similar a las de las dos anteriores jornadas. En esta ocasión, la Policía Local ha practicado 6 arrestos en el recinto festivo: además de la agresión a sanitarios, tres personas han sido detenidas por hurto -en grado de tentativa, los agentes evitan la consumación-, otra por robo con violencia y otra por realizar tocamientos a una mujer. Los incidentes más significativos en la noche del miércoles al jueves se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolás y las txosnas de El Arenal.

Fuera del recinto festivo, la cifra es de 5 arrestados: uno por robo, otro por reclamación judicial, otro por amenzas, otro por hurto y un último por receptación de móviles, un delito que consiste en la tenencia ilícita de teléfonos que han sido robados y que presuntamente iban a ser comercializados.

En el ecuador de las fiestas, se han constatado una caída de los delitos. Las estadísticas municipales revelan un descenso del 7% en los delitos que más alarma social generan, como los robos con fuerza y los hurtos.