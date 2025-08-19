El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Durante la primera noche de fiestas se vieron decenas de puestos de venta ambulante de comida repartidos por la zona de las txosnas. o. i.

La Policía quiere evitar que los vendedores ambulantes de comida accedan al recinto festivo

Agentes impiden desde ayer la entrada a la zona de txosnas a individuos cargados con alimentos parasu venta ilegal

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 19 de agosto 2025, 01:37

Bocadillos, pinchos de lo más variado, arepas, salchipapas, pollo, chorizo... La oferta gastronómica ambulante ha sido, durante las dos primeras noches de fiestas, amplísima. Todos ... los años, decenas de puestos callejeros, sin licencia ni garantías sanitarias, venden comida de madrugada en el recinto de txosnas para aliviar los estómagos de los más fiesteros. Ya no será así. O, al menos, no tan evidente. La Policía municipal quiere evitar que se repita esta estampa tan característica de estas fechas y, desde ayer, trata de impedir el acceso a El Arenal a todo sospechoso de portar alimentos y bebidas para su venta ilegal.

