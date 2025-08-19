La Policía quiere evitar que los vendedores ambulantes de comida accedan al recinto festivo

Bocadillos, pinchos de lo más variado, arepas, salchipapas, pollo, chorizo... La oferta gastronómica ambulante ha sido, durante las dos primeras noches de fiestas, amplísima. Todos ... los años, decenas de puestos callejeros, sin licencia ni garantías sanitarias, venden comida de madrugada en el recinto de txosnas para aliviar los estómagos de los más fiesteros. Ya no será así. O, al menos, no tan evidente. La Policía municipal quiere evitar que se repita esta estampa tan característica de estas fechas y, desde ayer, trata de impedir el acceso a El Arenal a todo sospechoso de portar alimentos y bebidas para su venta ilegal.

Este periódico presenció cómo, poco antes de las 20.00 horas, agentes que conformaban el cordón policial obligaban a sospechosos de ser vendedores ambulantes a dar media vuelta en los puntos de acceso al recinto festivo, tanto en el puente de El Arenal como en la plaza Erkoreka, frente al Ayuntamiento. Fuentes municipales confirmaron que el objetivo de los controles es impedir que se instalen los puestos de comida junto a las txosnas.

Los agentes se aseguraban de que no metieran en el recinto latas de cerveza y refrescos en abundancia, neveritas portátiles, grandes cantidades de comida, barbacoas o braseros... Elementos, en fin, «sospechosos de ser empleados para la venta ambulante no autorizada». El despliegue se realizó apenas unas horas después de que, según ha podido saber este periódico, autoridades municipales mantuvieran una reunión con mandos policiales para atajar la venta de alimentos y bebidas sin garantía de salubridad.

Se trata de una prioridad para el Ayuntamiento. En la rueda de prensa en la que se presentó el dispositivo de seguridad para Aste Nagusia, la concejala Amaia Arregi advirtió de que parte de la comida que se vende en los puestos ambulantes se guarda en espacios que no reúnen, ni de lejos, las condiciones mínimas de conservación. Por ejemplo, en vehículos a altas temperaturas. O en lugares aún más insospechados. Se ha llegado a encontrar alimentos guardados en alcantarillas.

Insalubridad Otros años, el Ayuntamiento ha encontrado comida guardada en alcantarillas

Controles Los técnicos municipales no realizan inspecciones sanitarias en estos puestos porque son todos ilegales

En la última edición de las fiestas, la Policía decomisó cien kilos de comida para su venta ilegal. Este año aún no existe un balance pero, según explican fuentes municipales, los agentes ya han llevado a cabo varias actuaciones, sobre todo durante la primera noche, en las que incautaron alimentos y bebida que se vendía sin los debidos permisos. Los puestos para adquirir bocadillos, quesadillas y pinchos morunos, fácilmente identificables por la humareda que desprenden, se contaban por decenas en esas primeras veladas.

Ayer el Consistorio quiso poner la venda antes de la herida e impedir, directamente, que los vendedores, la inmensa mayoría de origen extranjero y que buscan con esta actividad un complemento económico, se instalasen en El Arenal. La idea es que no se lleguen a poner siquiera los puestos porque «no siempre es posible» que los agentes accedan al recinto controlado por las comparsas, reacias a toda presencia policial, y por ello se opta por realizar una labor preventiva. Las autoridades tratan de evitar que se repitan escenas de tensión e incluso violencia como las vividas con los manteros antes de las fiestas.

«No es un capricho»

«No es un capricho. No sabemos de dónde viene esos alimentos, dónde se han guardado ni si tienen los correspondientes permisos», subraya el Ayuntamiento, que apela a la responsabilidad individual para no ingerir estos artículos. A pesar de que las actuaciones relativas a la venta ambulante de comida llevadas a cabo por el área de Seguridad se coordinan con Salud, lo cierto es que los técnicos municipales no realizan inspecciones sanitarias en estos puestos, toda vez que ninguno de ellos cuenta con permiso.

«Los puestos legales de venta de comida –como pueden ser las txosnas– sí son objeto de inspecciones para comprobar la trazabilidad de los alimentos y que se almacenan y cocinan con todas las garantías sanitarias», explican fuentes de este área municipal. Sin embargo, no sucede lo mismo con el resto de puestos ilegales. Por ello, se centran los esfuerzos en emitir recomendaciones para evitar que los fiesteros consuman comida cuyo origen y condiciones no están claros.