El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recinto festivo de Aste Nagusia. El Correo

Las fiestas aún no son para todos

La Semana Grande se ha confirmado otro año más como una celebración exitosa, pero sigue teniendo cuestiones a mejorar. Cuatro personas con necesidades especiales explican a EL CORREO cómo han vivido estos días

Juncal Munduate y Alin Blanco

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:12

Salir de casa. Coger el transporte público y plantarse en el corazón de Bilbao durante las fiestas. Las calles a rebosar y toca decidir el ... plan mientras se esquiva transeúntes. Opciones: bajar a las txosnas a comer un bocata, quedarse por el centro de potes o asistir a un concurso gastronómico o un concierto. Ver los fuegos desde el puente del Arenal, meterse en el teatro o recorrer las barracas en busca de emociones fuertes. Todo este proceso que resulta natural y sencillo para mucha gente supone un formidable reto para otras personas. Son aquellas con necesidades especiales, diferentes, y pese a los esfuerzos por integrar a todo el mundo la Aste Nagusia sigue sin ser una celebración totalmente adaptada. No lo dice quien escribe estas líneas, lo dicen ellos y ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  9. 9 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las fiestas aún no son para todos

Las fiestas aún no son para todos