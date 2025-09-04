El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»

Este magnate canadiense-israelí heredó de su padre una de las empresas inmobiliarias más importantes de Canadá. Ahora se dedica a fomentar la 'marca Israel' a través del deporte

Alain Mateos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:05

El equipo ciclista Israel Premier Tech vive desde hace unos días un auténtico calvario en la Vuelta. Allá por donde van sus corredores se encuentran ... con grupos de activistas que les llaman «asesinos» y «genocidas» simplemente por correr bajo el nombre de la marca de un país que está claramente cuestionado en el panorama internacional. Los ataques a la franja de Gaza, que vienen sucediéndose desde hace año y medio, han conmocionado a la sociedad. En Bilbao reventaron este miércoles la etapa y lanzaron proclamas contra el país hebreo, al que acusan de practicar un «genocidio» contra el pueblo palestino.

