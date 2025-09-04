El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El personal de la Vuelta y agentes de la Ertzaintza mantienen barreras mientras manifestantes propalestinos se manifiestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España en Bilbao.

El personal de la Vuelta y agentes de la Ertzaintza mantienen barreras mientras manifestantes propalestinos se manifiestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España en Bilbao. Ander Gillenea

Pradales: «Lo que se vivió ayer en Bilbao fue poco edificante e incívico»

El lehendakari cree que hay derecho a protestar, pero no a poner en riesgo a ciclistas y público

David Guadilla

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:23

El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como «nada edificante» y algo «incívico» las protestas que se vivieron este miércoles en Bilbao para denunciar los ataques ... de Israel en Gaza y que obligaron a suspender el final de La Vuelta a España. El jefe del Ejecutivo ha reconocido que «hay derecho a la protesta pero no a poner en riesgo al público y a los ciclistas». «El espectáculo no fue edificante», ha lamentado en RNE.

