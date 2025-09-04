Pradales: «Lo que se vivió ayer en Bilbao fue poco edificante e incívico»

El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado como «nada edificante» y algo «incívico» las protestas que se vivieron este miércoles en Bilbao para denunciar los ataques ... de Israel en Gaza y que obligaron a suspender el final de La Vuelta a España. El jefe del Ejecutivo ha reconocido que «hay derecho a la protesta pero no a poner en riesgo al público y a los ciclistas». «El espectáculo no fue edificante», ha lamentado en RNE.

Hasta ahora esta estrategia de atraer actos de relumbrón siempre había salido bien: en mayo con la Europa League, hace dos años con el Tour, antes con el rugby, el mundial de baloncesto... Hasta ayer. La presencia del equipo Israel Premier Tech, elevó el tono de las protestas, que, tras varios episodios durante el recorrido -se tuvo que detener la etapa en la subida a Enekuri- alcanzaron su punto álgido en la Gran Vía, lugar en el que se ubicaba la meta. Las violentas protestas a favor de Palestina de unos pocos echaron por tierra la fiesta. El balance al final de la tarde no fue deportivo sino policial: hubo tres detenidos -ya han sido puestos en libertad-, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos.

Tal era la presión de los manifestantes intentando invadir la calzada, tal la cantidad de banderas y tan caldeados estaban los ánimos cuando el pelotón pasó por primera vez por la Gran Vía, que no hubo segunda. La carrera se dio por concluida tres kilómetros antes del final y sin ganador. Este final sin final fue una decepción grande para todos los aficionados al ciclismo que se había acercado a Bilbao. Muchos de ellos eran al mismo tiempo muy sensibles a las masacres que Israel está perpetrando en Gaza.

Pradales ha puesto también el foco sobre la actuación de EH Bildu. La coalición soberanista, por boca del propio Arnaldo Otegi, puso en valor la respuesta de la ciudadanía. De hecho, días antes había emitido un comunicado en el que animaba a aprovechar «este evento deportivo con repercusión internacional para hacer llegar al mundo que la carrera está pasando por nuestro país». Bildu hacía un llamamiento a la ciudadanía para que se situase «junto a las carreteras con sus ikurriñas» y con mensajes en los que se indique que es «un país que quiere decidir su futuro, con su lengua y su cultura propias».

Para Pradales, lo que ha hecho Bildu, en realidad, es «jalear» los incidentes que terminaron por suspender la Vuelta. Durante su intervención de este jueves, el lehendakari ha manfiestado su «condena» por la «barbarie» que se está cometiendo en Gaza y ha destacado que la sociedad vasca está mostrando su «solidaridad y empatía con el pueblo palestino e indignación social con las imágenes que estamos viendo».

Pero «dicho esto», ha añadido, el final de la carrera ciclista en Bilbao «no era un día en el que estaba en entredicho el derecho a la protesta». Porque, ha recalcado, lo que se vio en la Geran Vía, con ciudadanos empujando las vallas al paso de los ciclistas, «no fue nada edificante» y se convirtió en «algo incívico y poco pacífico». «Se pueden buscar fórmulas para no poner en riesgo a las personas que fueron a ver la carrera y a los ciclistas», ha afirmado Pradales, convencido de que «la imagen que se trasladó no fue la mejor».