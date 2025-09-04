El director español que cuida de los ciclistas de Israel: «Hemos pasado miedo» Óscar Guerrero es uno de los directivos que acompaña al equipo en la Vuelta y reconoce que «todos los días tengo algún drama con alguno». Aun así descarta una retirada

El equipo Israel Premier Tech que compite en la Vuelta cuenta con presencia española. Uno de sus directores, el navarro Óscar Guerrero está día a día con los ciclistas. Sigue con ellos las etapas, los cuida, los mima... y también hace de psicólogo. Sobre todo en esta Vuelta, donde el equipo está siendo objeto de fuertes críticas por correr bajo el nombre de 'Israel'.

Gran parte de la sociedad no perdona al país hebreo los ataques al pueblo palestino y el hartazgo fue especialmente visible en la etapa de Bilbao del pasado miércoles, donde la organización tuvo que suspender la llegada de los ciclistas a meta para garantizar su seguridad.

«Llevo dos semanas con mucha presión, sufriendo mucho. Hemos vivido situaciones de pasar miedo. Estamos tirando hacia adelante y sacando lo mejor de los corredores, pero están mal y todos los días tengo algún drama con alguno que se viene abajo», reconoció Guerrero el miércoles por la noche en 'El Larguero' tras lo ocurrido en Bilbao.

💬 "Si nosotros abandonamos aquí (en @lavuelta), sabemos que en cada carrera a partir de ahora seríamos el objetivo. Sería EL CIERRE del equipo. ¿Qué hacemos con 180 familias que estamos trabajando?"



🎙️ Óscar Guerrero, director de @IsraelPremTech, al micrófono de @BorjaCuadrado pic.twitter.com/vkxKSPI6Jd — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 4, 2025

En las cunetas se escuchan gritos de «asesinos» y algún que otro activista se ha lanzado a la carretera para parar en seco al pelotón provocando situaciones de alto riesgo, como la ocurrida el martes en Navarra. Como consecuencia, un ciclista se fue al suelo. Ahí el pelotón dijo basta y representantes de los equipos se reunieron con la organización, antes de la salida de la etapa en Bilbao, para plantear la retirada del equipo israelí. El Premier Tech se negó a abandonar.

Guerrero justifica la decisión «porque puede ser un precedente peligroso para otras situaciones que vengan por otros temas». Defiende que son «un equipo muy plurinacional, con hasta 25 nacionalidades» y que «lo más fácil para otros equipos sería que estuviéramos en casa y que ellos corrieran más tranquilos». El navarro repite punto por punto el comunicado lanzado por su equipo tras los incidentes en Bilbao.

❌ 🇮🇱 Óscar Guerrero, director del Israel Premier-Tech: "En el equipo NUNCA ha habido una postura política"



"Yo estoy muy preocupado por lo que pasa en Gaza, pero el dueño nunca me ha dicho a mí su postura"



"El propietario es un apasionado del ciclismo, su vida privada..." pic.twitter.com/YSOEVYWeR3 — El Larguero (@ellarguero) September 3, 2025

En distinta sintonía se encuentra el director técnico de la Vuelta. Kiko García dejó entrever en Bilbao que la salida de Israel sería la mejor opción para todos. «Solo hay una solución y todos sabemos cuál es; en algún momento alguien tendrá que valorar si lo que hay que proteger es una carrera internacional como la Vuelta o a un equipo». El mensaje tenía como destino el propio equipo hebreo y la UCI, el principal organismo que dirige el ciclismo de élite.

Sobre las palabras de García, Guerrero se mostró comprensivo pero instó a los amantes del ciclismo a comprender la situación del equipo: «Si nosotros nos bajamos aquí, sería el final porque estamos corriendo en muchos otros países. Hay 180 familias comiendo de este equipo. (...) Llevo 35 años de director y recibí insultos de la gente. Que te llamen asesino o hijo de puta no es agradable, es algo que te duele».

No ayuda que el propietario del Israel Premier Tech sea un «sionista» reconocido que apoya firmemente las medidas de su presidente Netanyahu. Guerrero asegura que él y muchos miembros del equipo no están a favor «de lo que está pasando» aunque evita expresarse como tal: «Es irresponsable de mi parte expresar mi opinión sobre lo que sucede en Gaza. Tengo mi propia forma de pensar, pero este no es el momento. No estoy contento con lo que veo, y muchos en el equipo tampoco lo están».