¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos La presencia del equipo hebreo en la ronda ha molestado a una parte de la sociedad vasca que condena los ataques del Gobierno de Netanyahu en Gaza

Alain Mateos Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:14 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

La presencia del equipo Israel Premier Tech ha transformado el espectáculo ciclista de la Vuelta en una manifestación constante contra los ataques del Gobierno de Netanyahu en Gaza. Ayer en Bilbao, después de las protestas del martes en Navarra o hace una semana en Figueres, el grado de tensión alcanzó un nivel superior que hizo imposible que la etapa concluyese tal y como estaba previsto. Un centenar de manfiestantes propalestinos convirtieron la llegada, ubicada en el corazón de la Gran Vía, en un lugar intransitable para un pelotón que alcanza los 50 kilómetros por hora en esa zona. Desplazaron vallas, se enfrentaron a miembros de la organización y a los policías... la Vuelta no tuvo más remedio que suspender la carrera, dejarla sin ganador y tomar los tiempos de los favoritos a tres kilómetros de meta.

Horas después , una pregunta inundaba las redes sociales: ¿Por qué el equipo de Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? La queja iba dirigida a la organización de la ronda española. Los movimientos que lideran la lucha propalestina en Euskadi la acusan de ser «cómplice» de Israel por no sacar al equipo de la carrera. Pero, ¿pueden hacerlo? Su director técnico, Kiko García, ya dejó entrever el miércoles en Bilbao que están atados de pies y manos: «Solo hay una solución y todos sabemos cuál es; en algún momento alguien tendrá que valorar si lo que hay que proteger es una carrera internacional como la Vuelta o a un equipo».

Se refiere a la Unión Ciclista Internacional (UCI), el organismo que en su día expulsó a Rusia del ciclismo, y cuya mano está hacer lo mismo con Israel. Ayer emitieron un comunicado tras lo sucedido en Bilbao y recalcaron «la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte». Es decir, no van a tomar ninguna medida. Al menos, de momento. «La UCI reafirma su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte. También desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe, en ningún caso, ser instrumentalizado como herramienta de sanción», zanja el comunicado.

¿Y puede La Vuelta expulsar a Israel por motivos de seguridad? La respuesta es no. La organización española solo podría adoptar una medida de tal calibre si el equipo en cuestión «daña gravemente la imagen o reputación del ciclismo, del organizador o del propio evento, en particular con respecto a la violación de las normas antidopaje». No es el caso.

La normativa UCI también recoge otro tipo de escenarios: «Violar los principios generales de la carrera o la ley española», «vandalismo cometido dentro de la carrera o fuera de ella» y «acciones que vayan en contra del juego limpio». Termina aclarando que «el rechazo o la exclusión lo determina el director de Carrera -en este caso Javier Guillén- o la UCI» y si el equipo Israel se niega a abandonar la prueba, a la que tiene derecho a participar, «la UCI remitirá el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo». Sería un juez quien tomaría la decisión final.

El equipo Israel Premier Tech

Israel Premier Tech es uno de los equipos que por méritos deportivos obtenidos en 2024 tiene la participación asegurada en la Vuelta y en las principales carreras del ciclismo. Fue la segunda mejor escuadra ProTeam -segunda división del ranking- de la temporada pasada y eso le otorga una plaza.

También la Clásica de San Sebastián está considerada una carrera de nivel élite -solo por detrás de las grandes vueltas-. Es decir, las normas de participación son las mismas. Participan los 18 equipos de la primera división del ciclismo -WorldTour-, los tres mejores equipos ProTeam y otros invitados -normalmente suelen ser equipos locales-. Israel Premier Tech ya participó en la Clásica de 2024 pero este año declinó acudir. Tal y como reconoció la propia organización de la clásica donostiarra, «debido al ranking UCI, de los tres equipos que tenían la posibilidad de correr la Clásica solo uno ha decidido venir a disputarla». Se refería a Lotto, Israel Premier Tech y Uno-X Mobility. De los tres, el último fue el único que acudió a la cita.

Y, ¿qué ocurrirá el año que viene? Pues salvo que la UCI decida equiparar la situación israelí con la rusa, el equipo Premier Tech volverá a tener derecho a participar en la Vuelta, la Clásica de San Sebastián y el resto de carreras WorldTour. A unos meses de concluir la temporada, es segundo en su ranking particular y tiene margen sobre el cuarto clasificado, el Q36.5 Pro Cycling Team.