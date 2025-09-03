Así se han vivido las protestas contra Israel que han empañado el paso de La Vuelta por Bilbao
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:22
-
Apoyo a Palestina por parte de los aficionados que siguen La Vuelta en Pikebidea
-
Varios participantes en la protesta tratan de derribar las vallas para detener la carrera
-
Protesta propalestina al paso de los corredores por Pikebidea
-
Las protestas en favor de Palestina continúan en Bilbao tras finalizar la etapa de La Vuelta
-
Así han sido las protestas en favor de Palestina en Gran Vía en la etapa de Bilbao de La Vuelta
