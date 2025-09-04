El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El personal de la Vuelta y agentes de la Ertzaintza mantienen barreras mientras manifestantes propalestinos se manifiestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España en Bilbao.

El personal de la Vuelta y agentes de la Ertzaintza mantienen barreras mientras manifestantes propalestinos se manifiestan durante la undécima etapa de la Vuelta a España en Bilbao. Ander Gillenea

Una violenta protesta contra Israel revienta la etapa de la Vuelta en Bilbao

Los intentos para ocupar la calzada en la Gran Vía obligan a parar la carrera a tres kilómetros de la meta y dejar la etapa sin ganador

Octavio Igea
Luis López

Octavio Igea y Luis López

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:18

Los intentos para ocupar la calzada en la Gran Vía obligan a parar la carrera a tres kilómetros de la meta y dejar la etapa ... sin ganadorbilbao. La Vuelta se había convertido en una olla a presión que estalló en Bilbao. En un territorio tan fuertemente ligado al ciclismo y a la historia de la Vuelta a España la ronda vivió ayer uno de sus episodios más negros de las últimas décadas. Pinchó la carrera, con un final de etapa inédito en el peor sentido posible, y también pinchó la imagen de Bizkaia y su capital como sedes de grandes eventos, como lugar tranquilo y solvente donde organizar citas con garantías. Hasta ahora esta estrategia de atraer actos de relumbrón siempre había salido bien: en mayo con la Europa League, hace dos años con el Tour, antes con el rugby, el mundial de baloncesto... Hasta ahora.

