Manifestantes con la bandera de Palestina durante la etapa REUTERS

«Es una pena, veníamos aquí con ganas de ver la etapa»

Los aficionados se han mostrado disgustados porque lo que se preveía como un día festivo, con miles de personas reunidas en la Gran Vía para ver a los ciclistas, se ha tornado en un ambiente de lo más hostil

Aitor Echevarria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:04

La esperada jornada inaugural de La Vuelta a España en Bilbao se ha visto alterada por una serie de protestas contra la participación de ... un equipo israelí en la competición. Lo que se preveía como un día festivo, con miles de personas reunidas en la Gran Vía para ver a los ciclistas, se ha tornado en un ambiente de lo más hostil.

