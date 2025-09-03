«Oye, que has abucheado a uno del Movistar»

Poco después de las cinco de la tarde de este miércoles, Pike Bidea era un hervidero de aficionados dispuestos a pasar un buen día de ... ciclismo con la llegada de la Vuelta y el paso por este corto pero duro puerto de montaña que separa Sondika de Bilbao. La operadora de telefonía Euskaltel había repartido camisetas y gorros por lo que una marea naranja inundaba cada curva. Kalimotxo, bicicletas de aficionados en las cunetas, niños con cajas de cartón para recolectar bidones y gorras… Vamos, lo que viene siendo una fiesta. Pero la celebración se ha chafado. Pocos minutos antes de que llegaran los corredores de cabeza, se ha extendido el rumor de que la carrera acabaría tres kilómetros antes de la meta y que no habría ganador por los incidentes causados por manifestantes propalestinos.

Primero ha sido un murmullo. Pero poco después el runrún se ha convertido en certeza, confirmada por algunos de los espectadores que seguían con atención a través del móvil la retransmisión de la etapa por televisión, pese a que apenas había cobertura en la zona. «Qué pena. Esto es ciclismo. No entiendo que unos pocos estropeen un espectáculo que gusta y apoya tanta gente», decía Ángel Morales, que había venido desde Madrid para ver la pugna entre Vingegaard, Almeida y Pidcock, y se marchaba «enfadado» e «indignado».

En Pike Bidea ha habido banderas palestinas desde las doce y media de la mañana. Eran visibles y notorias aunque las personas que las portaban eran una gota en mitad de ese océano naranja que había tomado la carretera para animar a los ciclistas. El punto más significativo, en el que más se han dejado ver los manifestantes, ha sido en la recta ubicada tras pasar la curva de la caseta de aguas, a unos 400 metros para coronar. Un tramo sin obstáculos y con buena visibilidad. Allí hay una pendiente superior al 15%. Los ciclistas pasan relativamente despacio. Todo pensado para que su protesta se dejara notar en televisión.

Este grupo de activistas se ha apostado justo donde se había pintado en el suelo una gran bandera del país árabe, con la leyenda 'Palestina askatu' ('Liberad Palestina'). La inscripción se ha hecho hacia el mediodía, ya que no estaba sobre las once de la mañana. Se trata de una estrategia que los manifestantes siguen en las grandes vueltas. Dejan para última hora la pintura para que sus proclamas no sean borradas por un equipo especial que suele realizar el recorrido temprano, con la misión de eliminarlas con brochas que desprenden un gris parecido al color del asfalto.

A ambos lados de la carretera han estado los manifestantes, ondeando banderas tricolores. Alguna enseña se podía ver también con el emblema de la amnistía y el acercamiento de presos de ETA, pero han sido mínimas. Además han lucido algunas camisetas y pañuelos palestinos. La Ertzaintza les ha vigilado de cerca. Ha habido, al menos, una decena de patrulleros uniformados en guardia. Un coche ha llegado para reforzar ese punto y ha patinado en el bordillo dejando un olor a rueda quemada. Y varias motos se han detenido igualmente en esa encrucijada estratégica. A este despliegue se han unido dos agentes de paisano, que son los que han contenido a los propalestinos, en los momentos de más tensión (que los ha habido).

Circulaba la carrera ya cerca de Pike Bidea y los manifestantes se han quedado ligeramente aislados. «No veo nada. Voy a buscarme un sitio mejor», le decía un amigo a otro, apartándose del corazón de la concentración. Un movimiento que han hecho muchos espectadores. ¿Por qué? Porque las enormes banderolas invadían el asfalto, dificultando la visión de los corredores. «No las metáis dentro o tendré que echaros hacia atrás. Es por seguridad, pueden provocar una caída», les ha pedido un ertzaina.

Pero los manifestantes no han hecho caso. «Palestina askatu. Boikot Israel», repetían, una y otra vez. La situación se ha vuelto ya eléctrica cuando ha pasado el trío de cabeza, con Pidcock, el líder y Almeida. En ese momento, los policías de paisano han tenido que empujar a los manifestantes para abrir un pasillo. Los activistas no se lo han tomado nada bien. «No me empujes». El resto del público ha optado por no tomar partido pero se veían caras de circunstancias, de enfado porque lo que estaba pasando no era la celebración esperada.

Los gritos en contra de Israel han arreciado cuando ha pasado un corredor de este equipo, protegido en mitad de un pelotón relativamente pequeño. «Asesinos, genocidas…», le han abucheado. El resto de ciclistas pedaleaban entre sorprendidos y molestos. Al igual que buena parte de los presentes, que esperaban un espectáculo más puramente ciclista y, sobre todo, un desenlace con ganador y en el corazón de Bilbao. «Es lamentable. Una vez más, unos pocos dan la nota y fastidian al resto», aseguraba un hincha que portaba un maillot del Jumbo.

Pero la escena más surrealista estaba aún por llegar. A varios minutos de la cabeza han pasado Michel Hessmann (Movistar) y Gianmarco Garofoli (QuickStep). Pedaleaban con relativa calma, guardando energías para mañana. Ha sido entonces cuando una de las manifestantes, mostrando un absoluto desconocimiento del mundo del ciclismo, les ha gritado a un palmo de sus caras: «Asesinos, asesinos». Y lo que ha venido después ha sido bochornoso. «Oye que esos no son del Israel. Fíjate bien en el maillot», le ha reprochado un compañero. «Perdón, es que son todos iguales», se ha excusado la mujer.

Para entonces, la desilusión ya era máxima en Pike Bidea. Algunos espectadores no han esperado a que pasara el último de los corredores y ha comenzado a marcharse. La marea se ha diluido rápidamente, con caras largas y bastantes decepción. «Pides salir antes del trabajo para esto. El día que recupere las horas me voy a acordar de esta gente», decía uno de los aficionados que ha decidido irse a casa de los primeros.