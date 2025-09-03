El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Subida a Pike Bidea durante La Vuelta. Manu Cecilio

«Oye, que has abucheado a uno del Movistar»

Pike Bidea se ha transformado en una gran decepción con el público enfadado con unos manifestantes que «han demostrado saber poco o nada de ciclismo»

Josu García

Josu García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:16

Poco después de las cinco de la tarde de este miércoles, Pike Bidea era un hervidero de aficionados dispuestos a pasar un buen día de ... ciclismo con la llegada de la Vuelta y el paso por este corto pero duro puerto de montaña que separa Sondika de Bilbao. La operadora de telefonía Euskaltel había repartido camisetas y gorros por lo que una marea naranja inundaba cada curva. Kalimotxo, bicicletas de aficionados en las cunetas, niños con cajas de cartón para recolectar bidones y gorras… Vamos, lo que viene siendo una fiesta. Pero la celebración se ha chafado. Pocos minutos antes de que llegaran los corredores de cabeza, se ha extendido el rumor de que la carrera acabaría tres kilómetros antes de la meta y que no habría ganador por los incidentes causados por manifestantes propalestinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  4. 4 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  7. 7 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  8. 8

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»

«Oye, que has abucheado a uno del Movistar»