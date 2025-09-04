Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas» El triple campeón del mundo cree que el equipo Israel Premier Tech se va a sentir «obligado» a marcharse de la carrera porque la Vuelta «es un espectáculo y así no se puede seguir»

A. Mateos Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:12 | Actualizado 09:11h.

Los ánimos estaban muy calientes ayer en Bilbao tras conocerse que la etapa de la Vuelta Ciclista quedaba suspendida a tres kilómetros de la meta ubicada en Gran Vía. La etapa concluía sin ganador para garantizar la seguridad de los ciclistas. En la llegada a meta esperaban centenares de manifestantes a favor de Palestina y en contra del genocidio de Israel. Sobre las 16.00 horas, durante el primer paso del pelotón, los protestantes derribaron decenas de las vallas que delimitaban la zona del sprint. Pusieron en riesgo a los ciclistas. La tensión, lejos de rebajarse, fue a más durante la segunda vuelta del recorrido, por lo que la organización adoptó la decisión más prudente, suspender.

Sobre ello habló el triple campeón del mundo Óscar Freire. «Yo estaba en la zona del lío y al final, pues eso, son perroflautas que van a todas las manifestaciones y lo único que buscan son peleas. Se estaban riendo, eran agresivos... no es normal que pase esto», protestó, muy enfadado, en los micrófonos de Radio Marca.

Freire asegura comprender las protestas -«me parece muy bien que se manifiesten pacíficamente»-, pero pone el límite de lo permisible cuando afecta a la seguridad del ciclista. «Eran personajes agresivos que están en todas. Siempre ha habido alguna manifestación de algo y viendo lo que hay... siempre son los mismos».

Este jueves saldrá desde Laredo para culminar en Los Corrales de Buelna y salvo un giro de última hora de los acontecimientos, el Premier Tech volverá a estar en la carretera. Ayer, tras los incidentes ocurridos en la capital vizcaína, el equipo hebreo emitió un comunicado en el que lamentaban lo ocurrido, especialmente «por la afición vasca, una de las mejores del mundo», pero descartaban marcharse de la carrera. El director técnico de La Vuelta, Kiko García, también dejó claro que ellos están atados de pies y manos. «Solo hay una solución y todos sabemos cuál es; en algún momento alguien tendrá que valorar si lo que hay que proteger es una carrera internacional como la Vuelta o a un equipo».

Freire cree que el Premier Tech no tomará hoy la salida. «Se van a sentir prácticamente obligados. Al final los que estaban hoy en la línea de llegada mañana igual se acercan a la salida y al final va todo esto a más. La Vuelta tiene que ser un espectáculo y así no se puede correr». Precisamente lo que no pudo ser ayer en Bilbao. «Fue una pena porque era la etapa donde más aficionados hay», reconoció el triple campeón del mundo, que espera que la jornada cántabra sea más tranquila.