Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»

El periodista de la Cope criticó a aquellos que «extorsionan» la carrera e impidieron la llegada de los ciclistas a la Gran Vía

A. Mateos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:29

Juanma Castaño utilizó anoche los micrófonos de la cadena Cope, donde presenta 'El partidazo' cada noche, para criticar duramente a las centenares de personas que boicotearon la llegada de la Vuelta a Bilbao. A estos manifestantes, que tenían como objetivo denunciar el genocidio de Israel en Gaza, les señaló como a personas que «hace nada celebraban la muerte de guardias civiles, concejales...».

Volvió a referirse a ellos de esta manera poco después: «Algunos de esos que llevaban banderas de Palestina seguro que no hace mucho celebraban la muerte de personas inocentes». Castaño considera que si el equipo de Israel Premier Tech acaba marchándose de la carrera sería «una victoria para los que están extorsionando esta Vuelta a España».

El periodista también quiso dejar clara su postura en este asunto. «La gente que no estamos de acuerdo con este tipo de protestas no quiere decir que no lamentemos y condenemos todo lo que está ocurriendo en Gaza. Ya hemos dicho que hay que respetar todos los mensajes, las banderas, las pancartas, los gritos, las protestas...», afirmó antes de matizar que no era aceptable «aquello que atente contra la libertad y la seguridad de los ciclistas».

Las declaraciones de Castaño han sorprendido. Uno de los primeros que ha respondido al periodista ha sido el portugalujo Iñaki López. El presentador de 'Más vale tarde' cree que «vincular las acciones contra el genocidio con la banda terrorista ETA me parece un error» y recuerda que «estas protestas están teniendo lugar en todo el mundo».

