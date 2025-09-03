Tres detenidos, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos durante los incidentes de la etapa

Octavio Igea Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:33 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Los incidentes provocados por manifestantes propalestina durante la celebración en Bilbao de la etapa de La Vuelta a España se han saldado con tres detenidos, cinco personas identificadas y cuatro ertzainas heridos de diversa consideración, aunque el estado de ninguno reviste gravedad. La jornada ha vivido cuatro momento de tensión: el corte de la calzada en el alto de Enekuri cuando los ciclistas avanzaban aún de forma neutralizada en el arranque de la jornada, el cruce de fardos de paja en el alto de Morga que ha tenido que retirar la Brigada Móvil, el despliegue de una pancarta en El Vivero de lado a lado de la estrecha carretera que algunos corredores han sorteado de milagro y los desórdenes ocurridos en la Gran Vía, donde debía haber terminado la carrera.

El balance lo ha aportado el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que se ha mostrado muy crítico con lo ocurrido y ha lamentado que Bilbao, y por extensión toda Bizkaia, se haya convertido hoy en «una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables». Zupiria ha contrapuesto esta situación a los esfuerzos que las instituciones vienen realizando durante los últimos años para demostrar la capacidad y el buen hacer del territorio a la hora de organizar grandes eventos. Ese prestigio queda ahora tocado. «Que la Vuelta no haya podido llegar a la Gran Vía no es una buena noticia».

El consejero ha rechazado que haya podido existir falta de previsión en la línea de meta, donde los efectivos policiales se las han visto y han deseado para contener a los manifestantes, ha expresado el sentir del Gobierno autonómico por lo sucedido y ha explicado que ha sido la dirección de La Vuelta la que ha decidido dar por finalizada la etapa antes de lo previsto al considerar que «no había suficientes garantías». En ese sentido, ha reivindicado la libertad de expresión y el derecho de manifestación, aunque ha reivindicado que deben realizarse siempre «de forma cívica y dentro de las normas de seguridad». Además, ha recordado que el Ejecutivo «y creo que la mayor parte de la sociedad vasca» condena el genocidio que Israel está perpretando en Gaza, «pero debe expresarse de modo pacífico», ha insisitido.

Críticas a EH Bildu

Zupiria también ha aprovechado la comparecencia de urgencia a la que ha convocado a los medios a escasos metros de donde debía finalizar la etapa en el corazón de la ciudad para reprochar a EH Bildu su «bochornoso» comportamiento al finalizar la etapa por «vanagloriarse» de los incidentes ocurridos. Sin citarlos expresamente, el consejero se Seguridad se refería, entre otros, al mensaje lanzado por Arnaldo Otegi a través de sus redes sociales en el que se felicita porque «Euskal Herria ha vuelto ha demostrar que es un referente mundial en la lucha por los derechos de los pueblos y a favor de la libertad».