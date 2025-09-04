El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Barceló posa para una foto.

Barceló posa para una foto. E. C.

La misión imposible del equipo Caja Rural

EL CORREO vive con el conjunto navarro la jornada con salida y meta en Bilbao y su intento de ganar una etapa sin vencedor

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 4 de septiembre 2025, 01:08

En la megafonía de la salida de la Vuelta, instalada en la explanada del estadio de San Mamés, suena música de verano. A juego con ... el termómetro, que supera los 30 grados. Viento sur. Revoltoso; como iba a ser una tarde marcada por las concentraciones contra la invasión israelí de Gaza.

