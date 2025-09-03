Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!» El ciclistas vuelve a ejercer de comentarista en Teledeporte

El exciclista Perico Delgado ha mostrado su indignación por las protestas propalestinas en la etapa de Bilbao que han obligado a adelantar tres kilómetros la meta y obligó a dejar la carrera sin ganador. Lo ha hecho durante la retransmisión de RTVE, en cuyas imágenes se han visto las protestas que han dificultado la celebración de la prueba en Enekuri, El Vivero, Pike Bidea y el centro de la capital vizcaína. El balance deja tres detenidos, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos durante los incidentes.

«Es una pena lo que está pasando, pero creo que la protesta ya ha quedado manifiesta un día más (...) A nivel popular estamos todos concienciados de lo que está pasando ahí, que es horrible», comenzaba el comentarista. Delgado ha lamentado que «por desgracia» La Vuelta está sufriendo este tipo de acciones, a las que atribuía a «plataformas».

En uno de los incidentes, cuando las autoridades apartaban de la autopista a los manifestantes y los corredores podían retomar la carrera, ha insistido. «¡Pues ya está arreglado el problema de Israel y Palestina!», exclamaba con ironía el bicampeón de la ronda española. Precisamente, Delgado ya defendió la semana pasado que «La Vuelta poco va a arreglar» acerca de la situación en Gaza y que «los únicos que pueden cortar el bacalao» son «Estados Unidos y el señor Trump». «Que le hagan la protesta a él y no a los ciclistas», zanjaba.

La cuenta de Teledeporte compartía el vídeo de la protesta propalestina, pero sin incluir las valoraciones de su comentarista.