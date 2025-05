Pitingo carga contra RTVE y defiende a Melody: «Se han mezclado las churras con las merinas»

Leire Moro Sábado, 24 de mayo 2025, 23:00 Comenta Compartir

Una semana después de la gran final de Eurovisión 2025, el paso de Melody por el certamen europeo sigue dando que hablar. La cantante sevillana terminó en el puesto 24 de un total de 26 participantes, tras obtener 27 puntos de los jurados profesionales y apenas 10 del televoto. El resultado ha sido interpretado por algunos como un revés inesperado para una candidatura que partía entre las favoritas y ha acabado marcada por la controversia.

Uno de los factores que más polémica ha generado es la postura pública de RTVE respecto a la participación de Israel en el festival. La cadena se mostró abiertamente crítica con el papel de la televisión pública israelí, en medio del conflicto en Gaza y emitió un mensaje en pantalla antes del inicio del certamen: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

Una posición que no ha dejado a nadie indiferente, y algunos apuntan a que podría haber influido en el escaso apoyo a Melody. Así lo cree Pitingo, amigo muy cercano de la artista, que en declaraciones a los otros medios no ha dudado en salir en su defensa y en lanzar una crítica directa a la corporación pública: «Melody me ha parecido maravillosa, la mejor. No se merece todo lo que ha pasado», afirmó.

Para el cantaor, el certamen debería mantenerse al margen de los discursos políticos. «Le ha salpicado sin tener ella nada que ver. Los artistas debemos estar por encima de todo eso. Es un concurso de música; creo que se han mezclado las churras con las merinas». A su juicio, «no era el momento de manifestarse así. Es el momento de los artistas y de lo que hay que hablar es de los artistas, y punto».

A pesar del resultado, Pitingo insiste en que la experiencia no ha sido negativa para Melody. Según el cantaor «es una pedazo de artista, es muy buena y sabe lo que hay« y ha añadido que »ha hecho buenísima campaña y creo que esto le ha hecho bien, porque se le ha visto como persona».

Por ahora, Melody ha evitado hacer declaraciones extensas y se ha limitado a compartir un breve mensaje en redes sociales. Será el próximo lunes 26 de mayo cuando se pronuncie de forma oficial en una rueda de prensa en la que se espera que aborde tanto su actuación como la controversia que la ha rodeado.

Preguntado sobre si él mismo se plantearía representar a España en Eurovisión, Pitingo admitió que en alguna ocasión se lo han propuesto, pero ha preferido rechazarlo: «Veo las cosas y prefiero llevar la carrera por otro lado. No descarto nada, porque la vida da muchas vueltas, pero no estoy en eso ahora mismo».