Melody, que ha cancelado su agenda, tras regresar a España: «Se han dicho cosas que no son verdad, necesito unos días tranquilita»

Melody ya se refugia en su Sevilla natal tras uno de los festivales de Eurovisión más polémicos de los últimos años. La cantante andaluza lo dio todo en su actuación interpretando 'Esa diva', pero no obtuvo el resultado esperado y finalizó en el puesto 24. Este domingo regresó de Basilea y aterrizó en España con un único objetivo: viajar directamente a su casa para estar con los suyos y evadirse por unos días de los focos.

A última hora de este pasado domingo 18 de mayo, la representante española llegaba en compañía de su pareja, Ignacio Batallán al aeropuerto de Barajas y de ahí a Sevilla. Melody ha decidido cancelar su agenda con TVE para esta semana y en unos días ofrecerá una rueda de prensa para valorar y hacer un análisis de su paso por el certamen, en el que este año Austria se alzó con el triunfo.

Sin embargo, tuvo unas palabras para la prensa y explicó que «hace mucho tiempo» que no ve a su hijo y «ya toca». «Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival y no os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita, ¿o es mentira?», señaló a los medios de comunicación.

Sobre su supuesto enfado tras finalizar antepenúltima, la artista aseguró que es «mentira». «Muchas cosas que se han dicho no son verdad. Yo valoro mi actuación, creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas. Me han enseñado vídeos de los estadios. Bueno, me emociona porque es increíble lo que se ha conseguido con esa diva y con esta candidatura es que se ha unido más el pueblo y yo ya con eso me puedo dar con un cántaro en los dientes», añadió.

La artista de Dos Hermanas ejecutó a la perfección un show que fue ganando enteros semana a semana en las apuestas. Cumplió con creces sobre el escenario, pero no le acompañó ni las votaciones los jurados especializados ni el polémico televoto. Quedó tercera por la cola con solo 37 puntos.

