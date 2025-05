Melody, «enfadada pero forrada»: su caché se dispara tras pasar por Eurovision

Andrea Cimadevilla Miércoles, 21 de mayo 2025, 10:13 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

No todo son malas noticias para Melody. La cantante de Dos Hermanas regresó hace un par de días a España tras un agridulce paso por Eurovision. Pese a una espectacular interpretación de 'Esa Diva', la joven no logró conquistar ni al público ni tampoco al jurado. Tan solo recibió 37 puntos, que la posicionaron tercera por la cola. Pero como suele ocurrir en tantas otras cosas, la derrota también ha tenido su lado positivo. Y es que según desveló 'TardeAR' su caché podría haberse disparado más de en un 200%.

El programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto detalló que la repercusión de la cantante se ha incrementado de forma exponencial de un día para otro. Tanto, que los colaboradores llegaron a afirmar que Melody habría vuelto de Basilea «enfadada, pero forrada».

Según los datos que manejaron, el caché de la artista ha pasado de los 10.500 euros por actuación a 26.620. Aseguraron, incluso, que la de Dos Hermanas tendría incluso «firmados 40 bolos, lo que le va a permitir embolsarse casi cuatro millones de euros».

Drama familiar

Melody, en el foco mediático desde su poderosa actuación, decidió cancelar la agenda que tenía programada con TVE para esta semana y no viajar con ellos a Madrid. La cantante prefirió coger un vuelo a Málaga para ver a su hijo y a su familia. «Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival y no os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita, ¿o es mentira?», aseguró en redes sociales.

Según detalla la revista 'Semana', la actriz «culpa a terceros de lo ocurrido» y considera «que se han echado por tierra meses de duro trabajo». Pero además del chasco eurovisivo, Melody tampoco está pasando por su mejor momento personal. La revista cuenta que la cantante hace frente a una difícil situación familiar por la muerte de su suegro, que residía en Argentina y a quien iban a ir a ver para que conociera a su nieto. Pero finalmente, el padre de Ignacio Batallán, el novio de la cantante, falleció el pasado mes de noviembre sin llegar al pequeño. La pareja tenía programado cruzar el charco desde hacía meses, pero los compromisos de la cantante obligaron a posponerlo.

Además, una semanas antes de Eurovision, la pareja recibió otro duro golpe: la madre de Ignacio estaba pasando por un mal momento de salud. Por este motivo, la cantante volvió a programar un nuevo viaje para este mes de mayo, que ha vuelto a posponer por no encontrarse con fuerzas.

