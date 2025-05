Uno de los bailarines de Melody tras el batacazo en Eurovisión: «Nos miramos y dijimos: ¿qué está pasando?»

Marina León Lunes, 19 de mayo 2025, 17:16 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

Melody ha acaparado todas las miradas en su regreso a España. La artista está ya en Sevilla después de un festival de Eurovisión cargado de polémica. La andaluza, que quedó en el puesto 24 con su interpretación de 'Esa diva', ha decidido cancelar su agenda con TVE para esta semana y en unos días ofrecerá una rueda de prensa para valorar y hacer un análisis de su paso por el certamen.

En 'La familia de la tele' han conectado durante el programa de este lunes con Alex Bullón, uno de los bailarines de la sevillana. María Patiño le ha preguntado directamente sobre cómo vivieron la experiencia y cómo se encuentra Melody tras el «batacazo» de Eurovisión. «Tras actuar, salimos llorando de felicidad, con muchísima satisfacción por cómo lo hicimos. Estamos todos muy contento con el trabajo realizado, la verdad, y lo demás es anecdótico», ha afirmado.

Los colaboradores del espacio de La 1 no se han conformado con la respuesta del bailarín y han seguido preguntando. «¿Cómo se tomó el resultado? ¿Qué hizo?». Bullón ha asegurado que Melody «no se enfadó ni se encerró en el camerino, para nada». Así, también ha explicado que «disfrutamos y bailamos con las actuaciones de otras delegaciones, pero con las votaciones, nos miramos unos a otros y dijimos, '¿qué está pasando?'». En este sentido, Marta Riesco, que acudió a Basilea en representación de 'La familia de la tele', ha dado su versión. «Melody no quiso salir a la sala de prensa después de Eurovisión cuando el resto sí lo hizo, ¿eh? Han salido siempre todos menos Nebulossa. Creo que esto indica que no estaba tan contenta como nos quieren hacer ver».

Alex, bailarín de Melody, habla de cómo vivieron la final de Eurovisión: "Melody se ha metido a todo el mundo en el bolsillo" 🌎#LaFamilia19M ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/zvOlw7htTG — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 19, 2025

Por el momento habrá que esperar para escuchar a la protagonista de esta historia. A su llegada al aeropuerto de Málaga, la cantante de Dos Hermanas contó que lo que quiere ahora es descansar y estar con los suyos. «Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival y no os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis», ha prometido.