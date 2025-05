Conumicado de la UER: Eurovisión revisará el sistema de televoto tras las quejas por influencia de campañas externas

Leire Moro Viernes, 23 de mayo 2025, 12:48 Comenta Compartir

La polémica en torno al sistema de votación del Festival de Eurovisión 2025 ha llevado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a abrir un proceso de revisión. Martin Green, director del certamen, ha confirmado en una carta abierta a la comunidad eurovisva que el organismo analizará varios aspectos clave del televoto tras las quejas emitidas por algunas delegaciones participantes.

«Cada año, el Grupo de Referencia del Concurso analiza los datos proporcionados por Once, la empresa encargada de la votación, para recomendar medidas y garantizar que nuestras reglas y sistemas sean a prueba de fallos, y tengan en cuenta factores externos actuales, como los avances tecnológicos y las influencias externas. Y este análisis y discusión tendrá lugar en junio», señala Green.

Uno de los puntos que se pondrá sobre la mesa es el papel que desempeñan las campañas de promoción y publicidad por parte de las delegaciones y agentes externos. Aunque actualmente están permitidas dentro del reglamento del festival, se busca evitar que tengan un impacto desproporcionado en los resultados del televoto.

«Junto con estas discusiones que se planteen en el Grupo de Referencia, un aspecto que la UER va a analizar es la promoción por parte de las delegaciones de nuestros artistas por parte de sus delegaciones y agentes asociados. Dicha promoción está permitida por nuestras normas y funciona para aumentar la visibilidad e impulsar sus carreras como parte fundamental de la industria musical. Ahora bien, queremos asegurarnos de que no afecte de forma desproporcionada a la movilización natural de las comunidades y las diásporas en el televoto de Eurovisión», explica el director.

También se revisará el actual límite de votos permitidos por persona: hasta 20 por método de pago. Aunque, de momento, no hay evidencia de que esta forma afecte al resultado de forma significativa, la UER no descarta realizar ajustes si fuera necesario. «Esto está diseñado para garantizar que el público de todas las edades pueda votar por más de una de sus canciones favoritas y no hay evidencia actual de que afecte desproporcionadamente el resultado final. Sin embargo, la pregunta ya se ha planteado, por lo que lo analizaremos», señala Green.

En su comunicado, el director del festival también ha defendido la validez del sistema actual de votación, que cuenta con varias capas de seguridad y la supervisión de una empresa independiente. «El sistema de votación de Eurovisión incluye múltiples capas de seguridad y un conjunto de normas para garantizar la obtención de un resultado válido», asegura, y añade que «para el festival se utilizan sistemas especialmente diseñados para supervisar y prevenir fraude». En este sentido, destaca el papel de EY (Ernst & Young), que actúa como supervisor independiente: «EY, empresa independiente, también supervisa, verifica y certifica todos los resultados».

Martin Green también ha aprovechado su intervención para reiterar la legitimidad de la victoria de JJ y del equipo de la emisora pública austriaca ORF en Basilea: «Su actuación y su canción ganaron el concurso de forma clara, justa y válida, y queremos asegurarnos de que cualquier debate paralelo no eclipse este logro épico».

Green finaliza con un mensaje de apertura al diálogo con las emisoras participantes: «La UER y yo, como siempre, nos comprometemos a escuchar las opiniones de nuestros miembros sobre este y otros asuntos».

