Nico Williams, en el entrenamiento de este lunes en Lezama Juan Echeverría

No sólo Nico Williams tiene que regresar

La ausencia del pequeño de los Williams le ha pesado al Athletic, pero no tanto como la pobre versión de algunos de sus compañeros, empezando por su hermano Iñaki o Sancet

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:03

Nico Williams apareció ayer en el entrenamiento, reincorporado al trabajo con sus compañeros, y sólo faltó que desde Lezama se lanzaran un par de cohetes, ... como siguen haciendo en Donostia cuando la Real marca un gol. Con esa inmediatez urgente que se reserva a las noticias bomba y a las ambulancias, todos los medios se hicieron eco del regreso del internacional rojiblanco. El paisaje informativo se llenó de pronto de especulaciones sobre si estará disponible para el miércoles en Dortmund o si Valverde le reservará para el partido del sábado en Mallorca, que también tendrá su tela después de las tres derrotas y el empate que han empalmado los rojiblancos en la Liga.

