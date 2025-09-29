El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La avanzadilla de la peña Piru Gainza en Dortmund.

La avanzadilla de la peña Piru Gainza en Dortmund. Javier Ortiz de Lazcano

La peña que viaja desde hace 30 años con el Athletic por Europa ya está en Dortmund: «Venimos a ganar»

4.000 hinchas animarán a los rojiblancos en el estadio del Borussia, entre ellos 51 miembros de la agrupación Piru Gainza de Basauri

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Dortmund

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:48

Dortmund será testigo de la mayor movilización de hinchas del Athletic en la fase de grupos de la Champions. El estadio del Borussia citará en ... torno a 4.000 rojiblancos, 3.800 de ellos con entradas facilitadas por el club alemán al vizcaíno.

