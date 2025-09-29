La peña que viaja desde hace 30 años con el Athletic por Europa ya está en Dortmund: «Venimos a ganar»
4.000 hinchas animarán a los rojiblancos en el estadio del Borussia, entre ellos 51 miembros de la agrupación Piru Gainza de Basauri
Enviado especial. Dortmund
Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:48
Dortmund será testigo de la mayor movilización de hinchas del Athletic en la fase de grupos de la Champions. El estadio del Borussia citará en ... torno a 4.000 rojiblancos, 3.800 de ellos con entradas facilitadas por el club alemán al vizcaíno.
El desembarco rojiblanco comenzó ayer. Y entre los hinchas no puede faltar la peña Piru Gainza de Basauri, lleva cerca de 30 años viajando con los rojiblancos por Europa. Juan Carlos Txirapozu, el organizador, ni se acuerda de cuándo empezaron. «Creo recordar que fue en torno al año 98 o un poco antes», explica en Dortmund.
Esta vez desplazan a 57 personas, aunque han venido seis de avanzadilla. El resto llegan este martes. «Hay que ganar. El rival es potente, pero eso no se cuestiona», se anima Carmen Bilbao, que viaja todos los partidos europeos.
Los primeros hinchas de esta peña han salido a las 06.50 horas de este lunes en un vuelo Bilbao-Fráncfort. De allí, tres horas a Dusseldorf y nuevo ferrocarril hasta Dortmund. Siete horas después llegaban a su hotel al lado del estadio.
«Viajar con el Athletic por Europa supone para nosotros una tremenda ilusión. Es lo máximo. Vamos a todos. Me quedo como bonitos nuestros viajes del año pasado a Estambul y a Moscú», explica Tximu.
