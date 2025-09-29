EL CORREO visita el estadio del Dortmund: así son el 'Muro amarillo' y la grada de pie de los hinchas del Athletic

El Signal Iduna Park, conocido popularmente como el Westfalenstadion, es mucho más que un estadio. Es un templo del fútbol cargado de historia. El Athletic ... juega el miércoles por primera vez aquí y esto es lo que se encontrará. Su aforo es de 81.000 espectadores, el mayor de Alemania y por encima de los 75.000 del Bayern de Múnich.

El Athletic ha vendido 3.800 entradas. Buena parte de los rojiblancos se colocarán de pie en la Tribuna Norte. Estarán en la zona baja, que comienza a pie de campo. Hay vallas antipánico. Los hinchas vascos que vean el partido de pie lo harán desde más arriba, desde un córner situado en el segundo anfiteatro. Tendrán una vista excepcional a la Südtribüne 'Muro amarillo', la grada de pie más grande de Europa, donde se reúnen más de 25.000 aficionados creando un ambiente único.

Este periódico ha hecho este lunes el tour del estadio. El recorrido permite acceder también al vestuario del equipo local, austero para lo que se estila, y conocer el camino que harán los jugadores del Athletic al saltar al campo. El tour -cuesta 18 euros- se puede completar con la visita al museo del club, lugar en el que se exponen sus trofeos, con la Champions de 1997 y sus ocho Bundesligas como grandes logros.