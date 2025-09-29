El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Williams reaparece en Lezama y apunta a Dortmund Juan Echeverria

Nico Williams reaparece con el grupo en Lezama y apunta a Dortmund

El extremo rojiblanco vuelve al trabajo con el grupo después de tres semanas de baja, mientras Berenguer y Vesga siguen fuera

Aitor Echevarría

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:00

El Athletic ha recibido este lunes una gran noticia en Lezama. Nico Williams se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo a dos días ... del choque de Champions frente al Borussia Dortmund. El extremo internacional lleva de baja desde el pasado 7 de septiembre, cuando sufrió molestias en el aductor izquierdo durante el partido entre Turquía y España. Desde entonces, se ha perdido cinco convocatorias consecutivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nico Williams reaparece con el grupo en Lezama y apunta a Dortmund

Nico Williams reaparece con el grupo en Lezama y apunta a Dortmund