Nico Williams reaparece con el grupo en Lezama y apunta a Dortmund

El Athletic ha recibido este lunes una gran noticia en Lezama. Nico Williams se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo a dos días ... del choque de Champions frente al Borussia Dortmund. El extremo internacional lleva de baja desde el pasado 7 de septiembre, cuando sufrió molestias en el aductor izquierdo durante el partido entre Turquía y España. Desde entonces, se ha perdido cinco convocatorias consecutivas.

La vuelta del menor de los Williams refuerza las opciones ofensivas de Ernesto Valverde, que recupera al que estaba siendo el jugador más determinante de los leones esta temporada en vísperas de una segunda cita europea en la que el equipo necesita puntuar.

Por contra, las malas noticias siguen con Álex Berenguer, que continúa al margen debido a una artritis traumática en el dedo gordo del pie derecho, y con Mikel Vesga, que arrastra una lesión en el aductor largo derecho desde el duelo en Villarreal. Tampoco se han ejercitado con el grupo los jóvenes del filial, de modo que la plantilla rojiblanca ha trabajado únicamente con los disponibles del primer equipo.