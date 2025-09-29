El Dortmund que espera al Athletic: invicto, compite mejor fuera de la Bundesliga y el arreglo de unas cocinas restó dinero de fichajes

El Borussia Dortmund ganó en 2011-12 la última de sus ocho Bundesligas. Hay un coloso que se las lleva sin misericordia. El Bayern Múnich ... ha recaudado trece de los catorce títulos jugados desde entonces. Sólo ha cedido el del curso 2023-24 ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

En ese tiempo, el Borussia Dortmund ha vivido una frustrante lucha por desbancar a los muniqueses, algo muy por encima de sus posibilidades. Desde entonces han sido siete veces segundos. En ese tiempo un club con menos presupuesto y peor plantilla como el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso fue capaz de ganar la Bundesliga 2023-24.

El Dortmund está invicto en sus seis partidos del curso (cinco de Bundesliga y uno de Champions), pero nadie aquí sueña con desbancar a los muniqueses pese a que el buen arranque con cuatro triunfos y un empate les ha llevado a la segunda posición. A dos puntos del intratable Bayern, que lo ha ganado todo, ha marcado 22 goles (a 4,4 de media por partidos) y sólo ha cedido tres. Nico Kovac, el entrenador, no quiere presionar con competir el título a los muniqueses. «Sé que en Alemania hay expectativas de que el Bayern no se marche solo en la liga esta temporada, pero sólo nos fijamos en nosotros», esquivó tras ganar el sábado 0-2 al Mainz.

El club vivió con Jurgen Klopp (2008-15) su última época dorada. Ganó dos ligas (10-11 y 11-12), una Copa (11-12) y dos Supercopas (13-14). El problema en los últimos doce años es que se considera el segundo club más importante del país, pero sin poder realmente competir con el primero. Una situación muy frustrante porque no se sabe realmente cuáles son las metas.

Frente a las dificultades en la Bundesliga, el Borussia muestra su mejor cara fuera de sus fronteras. La pasada campaña fue décimo tras competir muy bien en la fase de grupos. Luego eliminó al Sporting Lisboa y Lille para caer con Barça tras 4-0 en Montjuic, aunque le hizo sufrir en la vuelta, en donde ganó 3-1. Y hace dos cursos alcanzó la final, en donde perdió 2-0 frente al Madrid. En el Mundial de Clubes dio la talla al llegar a cuartos para ser eliminado por el equipo de Xabi Alonso. Y el arranque en Champions ha demostrado una vez más que donde mejor compite es fuera. Arrancó un espectacular 4-4 en la cancha de la Juventus.

Llega Kovac

Kovac llegó al banquillo en enero de 2025 para sustituir a Nuri Sahin y pudo clasificar al equipo a la Champions tras un apoteósico sprint final con 22 puntos de 24 y agarrar la cuarta posición.

El alemán, aunque internacional con Croacia, ha apostado por un juego más directo con gran énfasis en la velocidad y el juego de contragolpe, algo muy al estilo del club. Además, encaja de perlas con el proyecto de la entidad por su capacidad para apostar por jóvenes.

Además, ha reforzado la posición de Guirassy como mayor argumento ofensivo. El francés, de padre de la República de Guinea, con cuya selección juega, llegó en 2023 tras pagar 18 millones al Stuttgart. La pasada campaña la cerró con 38 goles (13 de ellos en Champions, empatado con Rapinha como máximo artillero, y 4 en el Mundial de Clubes) y en la actual ya lleva cinco.

Su compañero, el central uzbeko Waldemar Anton, le elogia. «Puede hacerlo todo: proteger el balón, jugar de espaldas, tiene buen juego de piernas, remate y juego aéreo. Puede marcar desde situaciones aparentemente inocuas: basta con que le den un poco de espacio, o que haya un descuido, para que convierta».

El domingo no jugó ante Mainz porque sufrió una molestia muscular en el muslo derecho durante el calentamiento y fue retirado del once. Vio el duelo desde el banquillo con un muslo vendado, pero llegó a salir a calentar, aunque sin entrar finalmente al campo. Quedó la impresión de que no era nada grave y que no se quiso arriesgar.

Su equipo no le echó de menos. Adeyemi, fichado en 2022 como relevo de Haaland, está de dulce. Anotó uno de los dos goles y esta campaña ya acumula tres dianas y dos asistencias en cuatro choques.

Las cocinas estropeadas

Mantener a Guirassy, tanteado por Arsenal, Chelsea, Manchester United y Milán, ha sido el gran éxito de mercado del club. La entidad ha ingresado 70 millones, la mayor parte de ellos desde el Chelsea por Bynoe-Gittens (56). Y, como es habitual, los ha destinado a rejuvenecer el equipo con apuestas por la juventud, como es su estilo. Los cuatro traspasos más caros tienen 23 años o menos: Jobe Bellingham tiene 19 (Sunderland, 30,5 millones); Fabio Silva, 23 (Wolverhampton); Yan Couto, 23 (que estaba cedido por el City en el Girona, 20); y Chukwuemeka, 23 (Chelsea, 20).

La campaña de fichajes sufrió un inesperado sobresalto. Una inspección de salubridad en el Signal Iduna Park reveló cocinas obsoletas que obligaron al club a recortar su presupuesto de refuerzos para financiar las reformas necesarias, ya que las autoridades sanitarias amenazaron con clausurar las instalaciones.

Cuando se descubrió el problema, el club ya había fichado al hermano de Bellingham, su operación más cara. Con el tradicional sentido práctico germano, el club optó por priorizar el arreglo de las cocinas, una inversión de 11 millones de euros. Ese dinero se descontó de la inversión en jugadores.