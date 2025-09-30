El Erasmus del Dortmund que estudió en Deusto y vivirá el partido con los hinchas del Athletic: «Celebraré los goles bajito»

Simon Lomp (Colonia, Alemania, 31 años) es hincha del Borussia Dortmund, pero en su corazón también tiene un espacio para el Athletic. Este responsable de ... ventas internacionales en una firma germana estudió de Erasmus durante cuatro meses en 2017 en la Universidad de Deusto y se enamoró de la ciudad, de sus pintxos, los vinos, la ría, San Mamés y la entidad rojiblanca que este miércoles se enfrenta a su equipo (21 horas). «Soy un fan de Bilbao», confiesa este joven que adelanta a los hinchas rojiblancos lo que van a vivir en el Signal Iduna Park con el 'muro amarillo' de 'Die Gelbe Wand', la famosa tribuna de los hinchas de su formación.

«Es la grada más grande de toda Alemania. Hay 25.000 personas que hacen sus coreografías y todo eso. Yo estuve alguna vez ahí, pero es mejor verlo desde fuera porque dentro es un lío. La gente del Athletic lo va a disfrutar mucho. Es el mejor estadio de Alemania», saca pecho Lomp sobre el antiguo Westfalenstadion, ahora rebautizado por motivos de patrocinio de un grupo asegurador.

A él también le gustó mucho el ambiente que vivió enSanM amés. Estuvo en dos ocasiones durante su estancia en la Universidad de Deusto. Disfrutó de dos grandes partidos: frente al Real Madrid y contra el Barcelona. «Tuve mucha suerte para conseguir las entradas». Le encantó La Catedral, pero sobre todo lo que se genera cuando el Athletic ejerce de anfitrión. «El estadio es muy bonito. Me gusta mucho, pero también que la gente se vuelca con el partido. Ves a la gente vestida con la camiseta durante todo el día. Se nota en las calles que juega su equipo. Y eso es muy bonito».

Pisará este miércoles el Signal Iduna Park gracias a amigos que todavía conserva en Bilbao. Uno de ellos es Juan Corral, que trabaja en Dusseldorf, a algo más de una hora de Dortmund. Otro, Aitor Infante Agirre, con el que aparece en la fotografía que ilustra este reportaje en San Mamés y con el que se reencontrará en la ciudad alemana. «Haremos una reunión de Bilbao», comenta entre risas. «Estaré en vuestra grada. Así que celebraré los goles bajito», sonríe Lomp que siente cierta añoranza por la villa. «Soy un gran fan de vuestra ciudad. La ría, que puedas ir caminando a todos los lados. Me encantó que pudieras ir en tren a las playas. El Casco Viejo, los pintxos... Y sobre todo que la gente haga tanta vida en la calle», recuerda con un punto de añoranza y con ganas de regresar.

Los peligros del Dortmund

Por eso cuenta las horas para que llegue el duelo de la segunda jornada de la Liga de Campeones para el Dortmund y el Athletic. Para reencontrarse con sus viejos amigos. Eso sí, él quiere que gana su Dortmund, y opina que es favorito. «Con nuestra gente, en nuestro estadio... Somos muy fuertes. El año pasado, en cuartos de final, ganamos al Barcelona, por ejemplo (3-1). El Athletic nos lo pondrá difícil, por supuesto, pero jugamos en casa», lanza, antes de advertir de los peligros del equipo amarillo.

Señala a dos jugadores. Por un lado, el delantero centro. Serhou Guirassy, con doble nacionalidad francesa y guineana. «Es nuestra mejor arma». También menciona a Nico Schlotterbeck. «Es un gran central, ahora sale de una lesión, pero es un enorme jugador». Con ellos deberá tener cuidado el Athletic si quiere estrenar su casillero en la Liga de Campeones.