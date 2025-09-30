El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Simon, a la derecha, con Aitor, en San Mamés. EL CORREO

El Erasmus del Dortmund que estudió en Deusto y vivirá el partido con los hinchas del Athletic: «Celebraré los goles bajito»

Simon Lomp, enamorado de Bilbao, se reencontrará con algunos compañeros con los que compartió clase en Bizkaia

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:00

Simon Lomp (Colonia, Alemania, 31 años) es hincha del Borussia Dortmund, pero en su corazón también tiene un espacio para el Athletic. Este responsable de ... ventas internacionales en una firma germana estudió de Erasmus durante cuatro meses en 2017 en la Universidad de Deusto y se enamoró de la ciudad, de sus pintxos, los vinos, la ría, San Mamés y la entidad rojiblanca que este miércoles se enfrenta a su equipo (21 horas). «Soy un fan de Bilbao», confiesa este joven que adelanta a los hinchas rojiblancos lo que van a vivir en el Signal Iduna Park con el 'muro amarillo' de 'Die Gelbe Wand', la famosa tribuna de los hinchas de su formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Erasmus del Dortmund que estudió en Deusto y vivirá el partido con los hinchas del Athletic: «Celebraré los goles bajito»

El Erasmus del Dortmund que estudió en Deusto y vivirá el partido con los hinchas del Athletic: «Celebraré los goles bajito»