Gintxo, Rober, Josu, Jon y Peter, con camisetas del Athletic, posan delante del hotel en el que se hospedan en Dortmund.

Gintxo, Rober, Josu, Jon y Peter, con camisetas del Athletic, posan delante del hotel en el que se hospedan en Dortmund. JuanMa Mallo

1.500 kilómetros, 15 horas de coche... El viaje de cinco amigos de Bilbao para apoyar al Athletic en Dortmund

Esta cuadrilla tiene un doble plan en Alemania: el duelo de Champions y la Oktoberfest que se celebra estos días en la ciudad germana

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Dortmund

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:17

Quedan más de 48 horas para que el Athletic afronte su segundo partido de la Liga de Campeones de esta temporada, el primero a domicilio, ... pero por las calles de Dortmund ya se puede ver a aficionados de la escuadra de Ernesto Valverde. A esta ciudad alemana han llegado este lunes, a eso de las 13.30 horas, Gintxo, Rober, Josu, Jon y Peter, cinco amigos que han elegido el coche como medio de transporte para plantarse en esta ciudad situada a casi 1.500 kilómetros de la capital vizcaína.

