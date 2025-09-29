1.500 kilómetros, 15 horas de coche... El viaje de cinco amigos de Bilbao para apoyar al Athletic en Dortmund

Quedan más de 48 horas para que el Athletic afronte su segundo partido de la Liga de Campeones de esta temporada, el primero a domicilio, ... pero por las calles de Dortmund ya se puede ver a aficionados de la escuadra de Ernesto Valverde. A esta ciudad alemana han llegado este lunes, a eso de las 13.30 horas, Gintxo, Rober, Josu, Jon y Peter, cinco amigos que han elegido el coche como medio de transporte para plantarse en esta ciudad situada a casi 1.500 kilómetros de la capital vizcaína.

Ha sido un viaje con escalas. «Salimos el domingo a las 10 de la mañana de Bilbao. Hemos parado en Cambray, un sitio que está pasado París, y esta mañana hemos desayunado y para aquí», cuentan este grupo con todos sus integrantes vestidos con diferentes camisetas del Athletic. «En total, hemos tardado algo más de quince horas. Diez horas y media ayer y más de cuatro hoy porque había mucho tráfico», explica esta cuadrilla de Bilbao, «de Miribilla», aunque Josu ahora reside en Burgos. «Pero soy de Zabalburu», puntualiza.

No son los únicos aficionados rojiblancos que han optado por el coche para acercarse a Dortmund. Pero sí son de los más madrugadores. Porque el plan, además del fútbol, del partido de este miércoles, incluye la Oktoberfest que se celebra estos días en varios puntos de Alemania y también en esta ciudad de poco menos de 600.000 habitantes. «Llevábamos muchos años la cuadrilla diciendo que teníamos que venir a la Oktoberfest y cuadra todo. Ver un partido de Champions del Athletic fuera de casa y la fiesta de la cerveza. ¡Cuadra todo!», corrobora este quinteto de hinchas a los que les ha sonreído la suerte en el sorteo de localidades y les ha tocado.

- ¿Por qué han decidido venir en coche?

- Hemos tirado por hacer un viaje low cost. Con los vuelos, sube mucho el precio. Primero queríamos esperar a ver si nos tocaban las entradas, porque si coges los vuelos y luego no puedes entrar... Entonces, cuando supimos que teníamos entradas, ya los vuelos se iban por las nubes. Así que, siendo cinco, hemos venido en coche. Y nos turnamos al conducir.

Están con ganas de que se planten en Dortmund el resto de aficionados. «Las salidas del Athletic son espectaculares». Lo saben de sobra porque la mayoría tienen experiencia previa de desplazarse por Europa con los bilbaínos. Peter, por ejemplo, evoca sus salidas a Turín, Marsella, y Glasgow la pasada temporada. Josu, en su caso, tiene un grato recuerdo de un viaje a Génova para jugar contra la Sampdoria en 1997, aquel duelo en el que marcó Iñigo Larrainzar y se puso a tocar el violín sobre el césped. «Fuimos en autobús sin entrada y acabamos entrando», sonríe. Jon, en cambio, debuta en el Viejo Continente: «Es como un sueño cumplido», se felicita.

A los cinco se les nota la ilusión de compartir viaje con su cuadrilla. Sí, hay un partido en el que esperan que el Athletic «compita», «olvide el mes de septiembre tan malo», y trate de dar la sorpresa. Sin embargo, su principal objetivo es «disfrutar al máximo» de esta experiencia que terminará el jueves.

Entonces, de vuelta a casa. Del tirón. «Saldremos a las siete u ocho de la mañana de Dortmund y llegaremos a casa a medianoche». Pero con una nueva experiencia en el bolsillo. En color rojo y blanco y después de conocer la Oktoberfest.