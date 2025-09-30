Una vecina de Dortmund recomienda los mejores sitios para comer y beber a la afición del Athletic Cerca del punto de reunión de los hinchas rojiblancos, Alten Markt hay varios locales y una calle, Kleppingstraße, repleta de bares y restaurantes

Juanma Mallo Enviado especial. Dortmund Martes, 30 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los aficionados del Athletic emprenden esta semana el primer desplazamiento Champions de la temporada. Toca Alemania, Dortmund, una localidad situada en la región de Westfalia. Luego llegará Newcastle, en el norte de Inglaterra, Praga, en República Checa, y continuará con Bergamo, en Italia. El objetivo principal de estos viajes es animar a la tropa de Ernesto Valverde, pero también disfrutar de la gastronomía de la zona y aprovechar el tiempo para tomar algo. Michaela Oezer, vecina de Dortmund, ha seleccionado una serie de lugares para recomendar a las 4.000 personas que llegarán desde varios puntos de Bizkaia.

Zum Alten Markt Markt 3, 44137 Dortmund, Alemania Comida típica de la cuenta del Ruhr a buen precio

Está situado en la zona en la que se concentrarán los aficionados del Athletic, Alten Markt. Es un restaurante con platos típicos de la cuenca del Ruhr y comida casera. «Tiene buenos precios», apunta Oezer. Inaugurado en 1956 recomienda beber una cerveza Thier Pils. Uno de los platos que se pueden degustar es el Pfefferpotthast, una especialidad hecha con ternera hervida y cebollas, condimentada con picante y servida con mostaza Schwerter.

Wenkers Betenstraße 1, 44137 Dortmund, Alemania Ambiente futbolero en el centro de la ciudad

Justo enfrente del anterior, también en la zona en la que se concentrará la afición del Athletic, cuenta con buen precio y buena calidad. Se puede comer y también bever y dispone de una tienda en la que se pueden comprar, por ejemplo, mostaza de cerveza, mermelada de cerveza... Tripadvisor le coloca en el top-5 de restaurantes de Dortmund y tiene un horario extenso. Hay una gran variedad de comida, también típica de la región. Además, tiene ambiente futbolero.

Strobels Strobelallee 50, 44139 Dortmund, Alemania Una cervecería al aire libre al lado del estadio

Es una cervecería al aire libre situada al lado del Signal Iduna Park o Westfalenstadion, como se denominaba antes. Se pueden comer pastas, bacalao rebozado con patatas, sopa del día, salchichas, ensaladas, hamburguesas, escalopes... «Tiene buenas bebidas».

Pfefferkorn am Phoenixsee Hafenpromenade 1-2, 44263 Dortmund, Alemania Justo al lado del lago donde viven los jugadores del Dortmund

A 20 minutos en transporte público del centro de Dortmund, el Pfefferkorn am Phoenixsee está situado pegado a un lago, en la zona en la que viven los jugadores del oponente del Athletic. «La comida está deliciosa», comenta nuestra guía. ¿Qué se puede pedir? Se anuncia como un lugar de carne, con productos de Estados Unidos, Argentina yAustralia. «Nuestra especialidad son filetes hecho en un horno especial traído de EEUU que los calienta a 800 grados centígrados», explica el restaurante en su web.

Kleppingstraße Una calle céntrica con bares, cafeterías y restaurantes

Pegada a la plaza de concentración de la hinchada bilbaína, es una calle con muchos bares, cafeterías y restaurantes en el centro de la ciudad. Hay locales de comida italiana, de coreana, hawaiana y, por supuesto, germana.

Vetro Stockholmer Allee 55, 44269 Dortmund, Alemania A las afueras de la ciudad, con un toque italiano

Está a un cuarto de hora del centro de la ciudad y es el más caro de la lista. Se presenta como un restaurante italiano, pero también aparecen en su carta pimientos de padrón a diez euros y gambas al ajillo por 14. Tiene una parte de la carta dedicada a las pizzas.

Moog Emil-Moog-Platz, 44137 Dortmund, Alemania Por si alguien tiene ganas de fiesta

«Es un buen sitio para salir de fiesta», explica nuestra anfitriona. A un cuarto de hora del centro, pegado a la Torre U, un monumento del patrimonio arquitectónica en Renania del Norte de Westfalia. Se presenta como «un club exclusivo que acoge a los mejores DJs de la escena nocturna cada semana». El mejor lugar para celebrar una posible victoria de los bilbaínos.