El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dani Vivian disputa el balón ante el centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, durante el encuentro de semifinales de la Supercopa de España de la temporada pasada EFE

El Athletic buscará la revancha ante el Barça en la semifinal de la Supercopa de 2026 en Yeda

Los leones se medirán al conjunto azulgrana el 7 de enero en el King Abdullah Sports City

Aitor Echevarría

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:33

Los rojiblancos volverán a verse las caras con el Barcelona en la Supercopa de España. El conjunto bilbaíno disputará la semifinal de la edición de ... 2026 frente al equipo blaugrana en Yeda (Arabia Saudí), el próximo 7 de enero a las 20.00 horas. Será en el King Abdullah Sports City.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic buscará la revancha ante el Barça en la semifinal de la Supercopa de 2026 en Yeda

El Athletic buscará la revancha ante el Barça en la semifinal de la Supercopa de 2026 en Yeda