El Athletic buscará la revancha ante el Barça en la semifinal de la Supercopa de 2026 en Yeda
Los leones se medirán al conjunto azulgrana el 7 de enero en el King Abdullah Sports City
Aitor Echevarría
Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:33
Los rojiblancos volverán a verse las caras con el Barcelona en la Supercopa de España. El conjunto bilbaíno disputará la semifinal de la edición de ... 2026 frente al equipo blaugrana en Yeda (Arabia Saudí), el próximo 7 de enero a las 20.00 horas. Será en el King Abdullah Sports City.
ℹ️ El Athletic disputará la semifinal de la Supercopa 2026 ante el @FCBarcelona_es en Yeda (Arabia Saudí).— Athletic Club (@AthleticClub) September 29, 2025
🏟️ Estadio King Abdullah Sports City
🗓️ 7/8 de enero
🕗 20:00 horas#BarçaAthletic #AthleticClub 🦁
Será un partido marcado por el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos en este mismo torneo, cuando el Barcelona se impuso al Athletic en la edición de 2025, también en semifinales. Aquella derrota dejó a los leones sin la posibilidad de pelear por el título, una espina que el equipo vizcaíno buscará sacarse en esta ocasión.
Con la ilusión de volver a levantar un título que ya conquistaron en 2015 y 2021, los de Ibaigane viajarán a Yeda con la ilusión de repetir gesta. La otra semifinal enfrentará a Real Madrid y Atletico, de donde saldrá el rival para la final.
