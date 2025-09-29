El Athletic cerró el pasado ejercicio con 7 millones de beneficio
El club presentará a la Asamblea de Socios un presupuesto récord de 186 millones para la temporada 2025/26, con una previsión de 10 millones de resultado positivo
Aitor Echevarría
Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:16
El Athletic ha cerrado el ejercicio económico 2024/25 con un beneficio neto de 7 millones de euros, lo que confirma una recuperación financiera de ... la entidad respecto a la campaña anterior. A diferencia de la temporada 2023/24, en la que fue necesario aplicar provisiones de 14 millones para equilibrar las cuentas, este resultado positivo, afirma el club, se habría logrado sin recurrir a medidas extraordinarias.
La mejora se explica principalmente por la clasificación del primer equipo masculino en cuarta posición de Liga y su destacado papel en la UEFA Europa League, donde alcanzó las semifinales. A ello se suma un incremento de 13 millones en ingresos comerciales y el impacto económico de la participación europea. En total, los ingresos de explotación ascendieron a 172,5 millones, frente a los 134,9 del ejercicio anterior.
De cara al futuro, el club prevé mantener esta senda de crecimiento. El presupuesto para la temporada 2025/26, que será presentado a la Asamblea General Ordinaria del próximo 30 de octubre, contempla unos ingresos de 186 millones de euros, 13,5 millones más que en el último curso. Con ello, el resultado de explotación se situaría en 31 millones, y el beneficio neto alcanzaría los 10 millones.
El balance económico a 30 de junio de 2025 refleja resultados positivos y sin deuda financiera. La Junta Directiva subraya que estos resultados refuerzan la capacidad del Athletic para afrontar nuevas inversiones en el desarrollo deportivo, social y organizativo del Plan AC Aurrera.
