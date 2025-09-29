El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Athletic cierra el pasado ejercicio con 7 millones de beneficio EFE

El Athletic cerró el pasado ejercicio con 7 millones de beneficio

El club presentará a la Asamblea de Socios un presupuesto récord de 186 millones para la temporada 2025/26, con una previsión de 10 millones de resultado positivo

Aitor Echevarría

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:16

El Athletic ha cerrado el ejercicio económico 2024/25 con un beneficio neto de 7 millones de euros, lo que confirma una recuperación financiera de ... la entidad respecto a la campaña anterior. A diferencia de la temporada 2023/24, en la que fue necesario aplicar provisiones de 14 millones para equilibrar las cuentas, este resultado positivo, afirma el club, se habría logrado sin recurrir a medidas extraordinarias.

