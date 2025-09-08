El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales y Pedrosa han visitado este lunes el instituto de Etxebarri, con motivo del inicio de curso. Maika Salguero
Inicio del curso escolar

Pradales dice que «no bastan los parches» para revertir la caída de los resultados académicos y cuidar a los estudiantes vulnerables

El lehendakari preside, junto a la consejera de Educación, la primera reunión de la mesa para buscar un pacto social contra la segregación

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:48

Arranca el curso escolar y las prioridades del Gobierno vasco son dos, muy claras: mejorar los resultados académicos y revertir así una tendencia negativa detectada ... desde hace una década tanto por los informes internos de Educación como por las evaluaciones internacionales; y combatir la segregación escolar. En un escenario de baja natalidad y un creciente flujo migratorio, la escuela debe «adaptarse a la nueva realidad social».

