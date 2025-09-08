Pradales dice que «no bastan los parches» para revertir la caída de los resultados académicos y cuidar a los estudiantes vulnerables

Arranca el curso escolar y las prioridades del Gobierno vasco son dos, muy claras: mejorar los resultados académicos y revertir así una tendencia negativa detectada ... desde hace una década tanto por los informes internos de Educación como por las evaluaciones internacionales; y combatir la segregación escolar. En un escenario de baja natalidad y un creciente flujo migratorio, la escuela debe «adaptarse a la nueva realidad social».

Es el mensaje que ha trasladado este lunes el lehendakari, Imanol Pradales, durante el acto de inicio de curso, donde ha estado acompañado por la consejera, Begoña Pedrosa. Junto con otras autoridades y el alcalde de Etxebarri, Iker López, han visitado el instituto del municipio vizcaíno, que ha sido renovado recientemente con una inversión de casi 11 millones de euros. Es parte del programa Hezkuntza Eraiki, dotado con 350 millones hasta 2030 para mejorar las infraestructuras de la escuela pública.

En su intervención, Pradales no se ha andado con paños calientes. «No bastan los parches» para hacer frente a los cambios «de enorme magnitud» que afronta el sistema educativo y que «no van a cesar». Baste un ejemplo: en los últimos dos cursos, Euskadi ha perdido 13.000 alumnos; y, sólo el año pasado, recibió 8.000 estudiantes extranjeros.

Estas transformaciones corren el riesgo de consolidar un sistema educativo a dos velocidades, en el que los estudiantes de entornos vulnerables se queden atrás. Y para evitar ese fenómeno es clave combatir la segregación escolar. Euskadi es, tras Cataluña, la comunidad autónoma que más margina al alumnado extranjero, que tiende a concentrarse en unos pocos centros educativos.

Revertir esta situación es la gran prioridad de la Administración este curso. Y con ese objetivo se ha inaugurado este lunes Eskola Bikaina Denontzat, un foro con más de 50 agentes educativos y sociales que busca alumbrar un pacto social contra la segregación. La idea es alcanzar un acuerdo antes de final de curso, desde el convencimiento de que reducir la segregación va a contribuir al segundo gran objetivo, mejorar los resultados académicos.

Los datos del Gobierno vasco revelan que más de la mitad de los adolescentes vascos no dominan el euskera, la principal lengua vehicular en los institutos, colegios e ikastolas. También se ha visto resentido el nivel en Matemáticas y Ciencias. La caída en los resultados es transversal y afecta a todos los estratos sociales, de ambas redes educativas, la pública y la concertada.

Más recursos para la pública

«Debemos sentar las bases para garantizar una educación de calidad para todo el alumnado», ha insistido el lehendakari. «Nadie puede quedarse al margen, resulta imprescindible un cambio de enfoque para reforzar la calidad y garantizar que todo el alumnado tenga acceso a las mismas oportunidades de progreso». En la primera reunión del pacto contra la segregación el Gobierno ha presentado un primer diagnóstico que se someterá a debate en busca de un diagnóstico compartido.

El pacto nace con la oposición de varios sindicatos. Steilas, mayoritario entre el profesorado de la escuela pública, se ha manifestado frente al instituto de Etxebarri y cree que la publificación de todo el sistema es la única manera de combatir la segregación. ELA no ha acudido a la cita y exige «cambios estructurales», mientras que LAB y CC OO mantienen una actitud «crítica» con el foro, aunque han acudido.

Por otro lado, este curso se irán implementando las medidas acordadas entre Educación y los sindicatos para la red pública el pasado mes de mayo. Entre ellas, incrementos retributivos para equipos directivos y docentes, reducción del horario lectivo para el profesorado de Infantil y Primaria, refuerzo de los programas lingüísticos, incremento del profesorado orientador y de refuerzo lingüístico y la creación de una nueva figura: los mentores lingüísticos en determinados centros de alta complejidad.