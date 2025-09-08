El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari y la consejera de Educación han presidido la primera reunión de la mesa contra la segregación escolar. Maika Salguero

Pedrosa cree que el pacto contra la segregación escolar es una «oportunidad» para mejorar el sistema educativo

Los sindicatos critican la convocatoria de la mesa, que tildan de «propagandística» y reclaman «cambios estructurales»

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:30

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha activado este lunes 'Eskola Bikaina Denontzat' (Una escuela excelente para todos), la nueva estrategia para combatir la ... segregación escolar. Más de 50 agentes educativos y sociales han acudido a la primera reunión, celebrada en el instituto de Etxebarri. La idea es alumbrar un pacto social para abordar este fenómeno y lograr una escuela «más inclusiva, justa y eficaz», en palabras de la consejera, Begoña Pedrosa.

