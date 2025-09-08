Pedrosa cree que el pacto contra la segregación escolar es una «oportunidad» para mejorar el sistema educativo

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha activado este lunes 'Eskola Bikaina Denontzat' (Una escuela excelente para todos), la nueva estrategia para combatir la ... segregación escolar. Más de 50 agentes educativos y sociales han acudido a la primera reunión, celebrada en el instituto de Etxebarri. La idea es alumbrar un pacto social para abordar este fenómeno y lograr una escuela «más inclusiva, justa y eficaz», en palabras de la consejera, Begoña Pedrosa.

Tras el encuentro, la mandataria lo ha calificado de «muy positivo» y ha destacado la «amplia representación» del mundo educativo y social y el «ambiente constructivo». Cree que es una «oportunidad» para mejorar el sistema educativo en torno a la «equidad» y a la «eficacia». Espera que la mesa tenga como resultado un conjunto de medidas que ayuden a «reducir las brechas» con el alumnado de entornos más desfavorecidos.

Se trata, en definitiva, de una estrategia «de luces largas», que sirva para «poner los cimientos para el futuro». Es cierto que Educación tiene como objetivo a corto plazo mejorar los resultados académicos del alumnado, pero «los profundos cambios sociales y culturales» por los que atraviesa la sociedad vasca y, por tanto, la escuela, obligan a pensar también a largo plazo.

La consejera es consciente de que «habrá desacuerdos» entre los distintos agentes, y «habrá que buscar los mínimos comunes», pero se ha mostrado optimista. «Esto no se puede quedar sólo en palabras», ha afirmado. «tenemos un mandato del Parlamento vasco y también un mandato social», ha añadido.

Amplia representación

La mesa nace con fuertes críticas de los sindicatos. Ni Steilas (mayoritario entre el profesorado de la escuela pública) ni ELA (mayoritario en los centros de iniciativa social, que son la mayoría de los concertados) han acudido a la cita. Exigen «cambios estructurales» y Steilas aboga por la «publificación» del sistema educativo como única salida a a segregación. Por su parte, LAB también se ha mostrado crítico y CC OO ha denunciado el «uso propagandístico» del foro. No obstante, estos dos últimos sindicatos, así como Interinok Taldea y UGT, sí han acudido.

Preguntada por esta cuestión, Pedrosa ha dicho que la actitud de Steilas y ELA es «una oportunidad perdida» pero les ha tendido la mano para que participen en futuras reuniones. El objetivo es que haya reuniones periódicas y que se alcance un pacto para finales de curso. Algunas fuentes consultadas lamentan que la mesa se ha constituido «demasiado tarde», teniendo en cuenta que en 2023 se aprobó la Ley de Educación y que la normativa que la desarrolla ya está aprobada. Frente a ello, la consejera ha dicho que la lucha contra la segregación «no es sólo legislación, hay que ir mucho más lejos con programas, proyectos educativos...».

La mesa está integrada por el Departamento de Educación, Eudel, el Consejo Escolar de Euskadi, inspección educativa, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, Ehige, Fapacne, Apnabi, Unicef, Save the Children, Eusko Ikaskuntza, las principales universidaes vascas, partidos políticos (PNV, EH Bildu, PSE y PP), patronales de la red concertada (Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, Aice, Ikasgiltza, Centros Diocesanos) y sindicatos, entre otros.