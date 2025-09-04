Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad

El sistema educativo vasco asiste a una serie de «transformaciones muy importantes». Cambios de tipo «social y cultural», según ha explicado este jueves la consejera ... de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa. La combinación de unos índices de natalidad muy bajos con el incremento sustancial del flujo migratorio está transformando la realidad de las aulas vascas. Este curso que comienza la próxima semana, por ejemplo, los colegios recibirán 13.000 estudiantes menos que hace un año. Y eso que la cifra se ve amortiguada por la llegada de alumnado foráneo.

De hecho, si no llega a ser por la inmigración, la caída en el número de alumnos superaría los 20.000, lo que habría supuesto una pérdida de más de un 5% del total de estudiantes del sistema educativo. A lo largo del pasado curso escolar, llegaron a Euskadi «casi 8.000» nuevos escolares, la inmensa mayoría de los cuales fueron extranjeros. Por poner en perspectiva, hace apenas cuatro años fueron 2.500.

Esta realidad obliga a la Administración a conjugar medidas a corto plazo para hacer frente a los retos inmediatos con «luces largas», a futuro, para diseñar el sistema educativo de las próximas semanas. Es por ello que Educación ha activado una mesa de diálogo en busca de un pacto social contra la segregación escolar. Euskadi es una de las comunidades autónomas que más margina al alumnado extranjero, dejando que se concentre en unos pocos colegios gueto. «Eso nos lleva a una reflexión», ha señalado Pedrosa en una entrevista en Radio Euskadi. El foro se reunirá por primera vez la próxima semana y estará compuesto por unas 50 personas del mundo educativo, agentes del tercer sector y expertos «de reconocido prestigio».

El pacto social contra la segregación lleva en la agenda del Gobierno desde hace años e incluso la Ley de Educación preveía que se aprobase hace dos años. En lugares como Cataluña, que ha servido de inspiración para las políticas educativas vascas, ese pacto se alcanzó hace años, involucrando a ayuntamientos, escuelas, patronales, agentes sociales… contra la segregación. Después vino la normativa que buscaba poner coto al fenómeno. En Euskadi se ha hecho justo al revés. Primero se han aprobado los decretos y órdenes que pretenden luchar contra la segregación y ahora comienzan los trabajos para alumbrar un pacto que comprometa a los distintos agentes.

Mejora de resultados

La caída de la natalidad ofrece una oportunidad para, manteniendo el mismo número de trabajadores, reforzar la atención a toda esta diversidad. «Debemos aprovechar esos recursos para afrontar los distintos retos», ha indicado Pedrosa. En cualquier caso, los esfuerzos por la «equidad» del sistema no son la única novedad para el nuevo curso. Según ha detallado la consejera, comenzarán a aplicarse las mejoras pactadas con los sindicatos de la escuela pública el pasado mes de mayo. «Los centros van a tener más recursos» para hacer frente a esa diversidad de las aulas, que también incluye, por ejemplo, un incremento en la detección de necesidades especiales. También se va a constituir una mesa negociadora que analice la desburocratiazación del trabajo de los docentes

En paralelo, Educación continuará desplegando su estrategia para la mejora de resultados educativos. En concreto, se han puesto en marcha los planes de refuerzo de Matemáticas y Lectura en Primaria. Pedrosa ha asegurado que ya está dando frutos porque los resultados obtenidos por el alumnado de Secundaria en la última prueba realizada por el departamento el pasado mes de abril indican «una tendencia de mejora», aunque no ha dado más detalles.