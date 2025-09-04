El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad

La consejera Pedrosa anuncia que la próxima semana se reunirá por primera vez el foro para buscar un pacto social contra la segregación escolar

Iñigo Fernández de Lucio

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:01

El sistema educativo vasco asiste a una serie de «transformaciones muy importantes». Cambios de tipo «social y cultural», según ha explicado este jueves la consejera ... de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa. La combinación de unos índices de natalidad muy bajos con el incremento sustancial del flujo migratorio está transformando la realidad de las aulas vascas. Este curso que comienza la próxima semana, por ejemplo, los colegios recibirán 13.000 estudiantes menos que hace un año. Y eso que la cifra se ve amortiguada por la llegada de alumnado foráneo.

